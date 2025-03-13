فينيسيوس يرد على استفزازات جماهير أتلتيكو مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 02:53 صباحاً - رد البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، على استفزاز جماهير أتلتيكو مدريد له أثناء استبداله، خلال المباراة بين الفريقين ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ 16 من بوابة ركلات الترجيح 4-2 بعدما تبادل الفريقان الفوز 2-1 و1-0.

وخلال توجهه لمقاعد البدلاء، وفي ظل هتافات الجماهير بملعب المباراة، أشار فينيسيوس إلى جماهير أتلتيكو مدريد برقم 15 ثم رقم 0، في إشارة لعدد ألقاب ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، في مقابل عدم وجود أي ألقاب لأتلتيكو بالبطولة الأوروبية.