إفطار 13 رمضان: صينية السمك بالبطاطس خطوة بخطوة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 11:01 مساءً - صينية السمك بالبطاطس طبق شهي وغني بالنكهات، يجمع بين فوائد السمك والخضروات. نقدم لكِ طريقة تحضيرها بسهولة على طريقة الشيف مي صيام، لتكون وجبة مميزة على مائدة إفطار 13 رمضان.

مكونات صينية السمك بالبطاطس:

1 كيلو سمك فيليه أو أي نوع سمك مفضل.

عصير ليمونة.

1 ملعقة صغيرة كمون.

1 ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم، مقطعة شرائح.

1 بصلة كبيرة، مقطعة شرائح.

2 حبة طماطم، مقطعة شرائح.

2 فلفل أخضر، مقطع إلى شرائح.

1 كوب بقدونس مفروم.

نصف كوب زيت زيتون.

طريقة تحضير صينية السمك بالبطاطس:

اخلطي عصير الليمون مع الكمون والملح والفلفل والثوم وزيت الزيتون، ثم تبّلي السمك واتركيه لمدة ساعة.

في صينية فرن، ضعي شرائح البطاطس، البصل، الطماطم، الفلفل الأخضر، والبقدونس، ثم تبّليها بالملح والفلفل.

اسكبي زيت الزيتون وقلّبي المكونات جيدًا.

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

ادخلي الصينية إلى الفرن واتركيها لمدة 20 دقيقة حتى تنضج البطاطس.

اخرجي الصينية، وضعي قطع السمك المتبل فوق البطاطس، ثم أعيديها إلى الفرن لمدة 20-25 دقيقة إضافية حتى ينضج السمك تمامًا.

قدمي صينية السمك بالبطاطس ساخنة مع الخبز أو الأرز.

نصائح إضافية:

يمكنكِ استخدام أنواع أخرى من الخضروات مثل الجزر أو الكوسا.

٤يمكن تقديم هذا الطبق مع أطباق السلطة والعصائر الفريش.

فوائد طبق صينية السمك بالبطاطس:

طبق غني بالبروتين والأوميغا 3 من السمك.

يحتوي على الألياف والفيتامينات من الخضروات.

طبق لذيذ ومشبع يناسب جميع أفراد الأسرة.

هذا واستمتعي بتحضير طبق صينية السمك بالبطاطس الشهي وقدميه على مائدة إفطار مميزة في رمضان.