تشقق الشفاه في رمضان: 4 خطوات بسيطة لشفاه ناعمة ورطبة طوال اليوم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 11:01 مساءً - تعاني العديد من الفتيات من تشقق وجفاف الشفاه خلال شهر رمضان، مما يؤثر على مظهرهن ويشعرهن بعدم الراحة. لحسن الحظ، هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها للحفاظ على شفاه ناعمة ورطبة طوال اليوم.

4 خطوات ذهبية لترطيب الشفاه في رمضان:

ترطيب الشفاه ليلاً:

استخدمي مرطب شفاه غني بالزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند، زبدة الشيا، أو زيت اللوز.

طبقي المرطب قبل النوم لترطيب الشفاه بعمق طوال الليل.

تقشير الشفاه بلطف:

استخدمي مقشر شفاه لطيف مرة أو مرتين في الأسبوع لإزالة الجلد الميت.

اختاري مقشرًا بمكونات طبيعية مثل السكر والعسل.

اختيار أحمر الشفاه المرطب:

تجنبي أحمر الشفاه المطفي الذي يزيد من جفاف الشفاه.

اختاري أحمر شفاه يحتوي على زيوت مغذية وفيتامينات مثل فيتامين E.

تجنب قضم الشفاه:

قضم الشفاه يزيد من جفافها وتشققها.

استبدلي هذه العادة بترطيب الشفاه بمرطب مناسب.

نصائح إضافية:

اشربي كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم.

استخدمي واقي الشمس للشفاه لحمايتها من أشعة الشمس الضارة.

تناولي الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجلد.

هذا وباتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الحفاظ على شفاه ناعمة ورطبة طوال شهر رمضان.