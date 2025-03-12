بوروسيا دورتموند يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 09:55 مساءً - تأهل بوروسيا دورتموند الألماني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على ليل الفرنسي، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، في إياب ثمن نهائي البطولة.

ثنائية الفريق الألماني حملت توقيع كل من إيمري تشان (د54) من علامة الجزاء، وماكسيميليان بيير (د65)، فيما سجل جوناثان ديفيد (د5) هدف ليل الوحيد.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين انتهت بنتيجة التعادل بهدف لمثله، ليتأهل الفريق الألماني بمحصلة المباراتين 3-1.