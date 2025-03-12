تشكيلة أتلتيكو مدريد لمواجهة ديربي الأبطال

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 09:55 مساءً - أعلن دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة ريال مدريد، مساء اليوم، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس لورينتي، خوسيه ماريا خيمينيز، كليمونت لينجليت، رينيلدو ماندافا.

خط الوسط: جوليانو سيميوني، رودريجو دي بول، بابلو باريوس، كونور جالاجير.

الهجوم: جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين التي أقيمت في “سانتياغو برنابيو” انتهت بفوز ريال مدريد، بنتيجة 2-1.