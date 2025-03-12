رونالدو يقرر الانسحاب من سباق الترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 09:55 مساءً - قرر الأسطورة البرازيلية، رونالدو نازاريو، الانسحاب من سباق الترشح لرئاسة اتحاد الكرة في بلاده، بعد الفشل في الحصول على دعم كاف من الاتحادات الإقليمية لتقديم ترشيحه.

وقال رونالدو، اليوم الأربعاء، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي: “23 من أصل 27 اتحاداً تشكل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لم تكن مهتمة بالاستماع إلى عرضي الرئاسي، والذي كان إعطاء صوت ومساحة للأندية”.

وأضاف: “وجدت 23 باباً مغلقاً، ورفضت الاتحادات استقبالي في مقراتها، بحجة رضاها عن الإدارة الحالية ودعمها لإعادة الانتخاب، ولم أتمكن من عرض مشروعي ومشاركة أفكاري والاستماع إليها كما كنت أتمنى، ولم يكن هناك انفتاح على الحوار”.

وتابع: “إذا كانت الأغلبية التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات تعتقد أن كرة القدم البرازيلية في أيد أمينة، فإن رأيي لا يهم كثيراً”.

وأتم: “وبعد الإعلان عن رغبتي في الترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في المرة القادمة، سأعود هنا رسمياً، ونيتي، إذا كان معظمهم يعتقدون أن بإمكانهم اتخاذ قرار بأن كرة القدم البرازيلية هي الأفضل، فقد يكون من المهم أن يكون لدي رأي”.