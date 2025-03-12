أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة ديربي الأبطال

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 08:50 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، مساء اليوم، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة..

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، روديجر، أسينسيو، فالفيردي.

خط الوسط: بيلينجهام، تشواميني، مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو.