إنقاذ 20 معتمرًا في المسجد النبوي: أسباب توقف القلب وكيفية الوقاية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 08:50 مساءً - نجحت الفرق الطبية في المنشآت الصحية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف في إنقاذ حياة 20 معتمرًا من 9 جنسيات مختلفة، بعد تعرضهم لتوقف تام في القلب خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان المبارك. إليك أشهر أسباب توقف القلب وكيفية الوقاية منها.

أسباب توقف القلب المفاجئ:

النوبات القلبية (احتشاء عضلة القلب): انسداد الشرايين التاجية يمنع وصول الدم إلى القلب.

اضطرابات نظم القلب (الرجفان البطيني): ضربات قلب غير منتظمة تمنع ضخ الدم.

اعتلال عضلة القلب: تضخم أو ضعف عضلة القلب.

مشاكل كهربائية في القلب: اضطرابات وراثية أو مكتسبة تؤثر على الإشارات الكهربائية للقلب.

تضخم القلب: بسبب ارتفاع ضغط الدم المزمن أو مشاكل في الصمامات.

الانسداد الرئوي الحاد: جلطة دموية في الرئة تمنع تدفق الدم.

الصدمة الكهربائية: التعرض لصدمات كهربائية شديدة.

نقص الأكسجين: نتيجة الغرق، الاختناق، أو مشاكل في التنفس.

الجرعات الزائدة من الأدوية: الأدوية المهدئة أو المخدرات التي تؤثر على القلب أو التنفس.

فشل القلب المتقدم: ضعف القلب الشديد.

كيفية الوقاية من توقف القلب:

اتباع نمط حياة صحي: نظام غذائي متوازن، ممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي.

السيطرة على الأمراض المزمنة: مراقبة وعلاج ارتفاع ضغط الدم، السكري، والكوليسترول.

تجنب التدخين والكحول: التدخين والكحول يزيدان من خطر أمراض القلب.

الفحوصات الدورية: إجراء فحوصات القلب المنتظمة للكشف المبكر عن أي مشاكل.

التعامل مع التوتر: ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.

معرفة التاريخ العائلي: معرفة التاريخ العائلي لأمراض القلب.