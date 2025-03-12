نشكركم على متابعتكم خبر إنقاذ 20 معتمرًا في المسجد النبوي: أسباب توقف القلب وكيفية الوقاية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 08:50 مساءً - نجحت الفرق الطبية في المنشآت الصحية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف في إنقاذ حياة 20 معتمرًا من 9 جنسيات مختلفة، بعد تعرضهم لتوقف تام في القلب خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان المبارك. إليك أشهر أسباب توقف القلب وكيفية الوقاية منها.
أسباب توقف القلب المفاجئ:
النوبات القلبية (احتشاء عضلة القلب): انسداد الشرايين التاجية يمنع وصول الدم إلى القلب.
اضطرابات نظم القلب (الرجفان البطيني): ضربات قلب غير منتظمة تمنع ضخ الدم.
اعتلال عضلة القلب: تضخم أو ضعف عضلة القلب.
مشاكل كهربائية في القلب: اضطرابات وراثية أو مكتسبة تؤثر على الإشارات الكهربائية للقلب.
تضخم القلب: بسبب ارتفاع ضغط الدم المزمن أو مشاكل في الصمامات.
الانسداد الرئوي الحاد: جلطة دموية في الرئة تمنع تدفق الدم.
الصدمة الكهربائية: التعرض لصدمات كهربائية شديدة.
نقص الأكسجين: نتيجة الغرق، الاختناق، أو مشاكل في التنفس.
الجرعات الزائدة من الأدوية: الأدوية المهدئة أو المخدرات التي تؤثر على القلب أو التنفس.
فشل القلب المتقدم: ضعف القلب الشديد.
كيفية الوقاية من توقف القلب:
اتباع نمط حياة صحي: نظام غذائي متوازن، ممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي.
السيطرة على الأمراض المزمنة: مراقبة وعلاج ارتفاع ضغط الدم، السكري، والكوليسترول.
تجنب التدخين والكحول: التدخين والكحول يزيدان من خطر أمراض القلب.
الفحوصات الدورية: إجراء فحوصات القلب المنتظمة للكشف المبكر عن أي مشاكل.
التعامل مع التوتر: ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.
معرفة التاريخ العائلي: معرفة التاريخ العائلي لأمراض القلب.