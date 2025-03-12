هيدروجيل ثوري يحاكي الجلد البشري: اكتشاف مذهل لالتئام الجروح

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 08:50 مساءً - اكتشف علماء من جامعتي آلتو وبايرويت هيدروجيلًا ثوريًا يحاكي الجلد البشري بخصائص علاجية استثنائية. يتميز هذا الهيدروجيل بتركيبة فريدة وقدرة مذهلة على التئام الجروح، مما يفتح آفاقًا جديدة في مجال العناية بالجروح والجلد الاصطناعي.

ما هو الهيدروجيل؟

الهيدروجيل هو مادة بوليمرية غنية بالماء، تتميز بنعومتها ومرونتها، مما يجعلها مثالية لمحاكاة الأنسجة البيولوجية. تم تعزيز الهيدروجيل الجديد بصفائح نانوية طينية فائقة الرقة، مما منحه قوة ميكانيكية وخصائص شفاء ذاتي استثنائية.

كيف تم صنع الهيدروجيل؟

تم تصنيع الهيدروجيل باستخدام طريقة فريدة تعتمد على مزج مسحوق المونومر مع الماء الذي يحتوي على صفائح نانوية، ثم تعريض الخليط للأشعة فوق البنفسجية. تعمل الأشعة فوق البنفسجية على ترابط الجزيئات وتشكيل هيدروجيل مرن يشبه الجلد.

خصائص الهيدروجيل المذهلة:

الشفاء الذاتي السريع: يلتئم الهيدروجيل بنسبة 80-90% خلال أربع ساعات، ويستعيد عافيته بالكامل خلال 24 ساعة.

المرونة والقابلية للتمدد: يحاكي مرونة الجلد البشري، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات في الروبوتات اللينة والجلد الاصطناعي.

التئام الجروح الفعال: يعمل الهيدروجيل بفعالية في البيئات الرطبة، مما يساعد على التئام الجروح.

سهولة الاستخدام: يمكن قصه وتشكيله ليناسب الجرح، ويمكن توفيره كصفائح أو رقع جاهزة.

كيفية استخدام الهيدروجيل على الجروح:

تنظيف الجرح وغسله بمحلول مطهر.

تجفيف الجرح برفق.

وضع الهيدروجيل بعناية على الجرح.

إزالة الهيدروجيل بعد التئام الجرح أو تركه ليذوب بشكل طبيعي.

التطبيقات المستقبلية للهيدروجيل:

التئام الجروح المزمنة والحروق.

تطوير الجلد الاصطناعي للأطراف الصناعية وزراعة الجلد.

تطبيقات في الروبوتات اللينة والأجهزة الطبية القابلة للزرع.

الجدول الزمني والتجارب:

تم نشر الاكتشاف في مجلة Nature Materials في 7 مارس 2025. يخضع الهيدروجيل حاليًا لمرحلة البحث والتطوير، وسيخضع لاختبارات دقيقة قبل إتاحته للاستخدام الطبي. من المتوقع أن يكون الهيدروجيل متاحًا للتطبيقات الطبية في غضون 5 إلى 7 سنوات.

هذا ويمثل هذا الاكتشاف المذهل خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال العناية بالجروح والجلد الاصطناعي، ويعد بتقديم حلول مبتكرة للمرضى في المستقبل.