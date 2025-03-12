فحوصات طبية ضرورية للنساء: حافظي على صحتكِ من سن 18 إلى 39 عامًا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 07:51 مساءً - تختلف أعراض الأمراض بين النساء والرجال، وغالبًا ما يتم تشخيص الأمراض لدى النساء بشكل خاطئ. لذا، من الضروري إجراء فحوصات طبية منتظمة للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية وتجنب مضاعفاتها.

فحوصات طبية ضرورية للنساء من سن 18 إلى 39 عامًا:

فحص سرطان الثدي:

الفحص الذاتي للثدي ضروري، ولكن يُنصح بإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية (الماموجرام) للكشف عن الأورام الصغيرة.

يُنصح بإجراء فحوصات إضافية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو الموجات فوق الصوتية في حالة وجود عوامل خطر مثل التاريخ العائلي للإصابة بسرطان الثدي.

الماموجرام يقلل من خطر الوفاة بسبب سرطان الثدي.

اختبار مسحة عنق الرحم:

سرطان عنق الرحم هو رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء.

مسحة عنق الرحم تكشف عن الخلايا غير الطبيعية في عنق الرحم والتي قد تتحول إلى خلايا سرطانية.

يُنصح بإجراء مسحة عنق الرحم كل 3 سنوات للنساء من 21 إلى 30 عامًا، وكل 5 سنوات للنساء من 30 إلى 65 عامًا.

مسحة عنق الرحم هي المعيار الذهبي للوقاية من سرطان عنق الرحم.

فحص الغدة الدرقية:

اضطرابات الغدة الدرقية أكثر شيوعًا بين النساء وتؤثر على الصحة العامة والخصوبة والمزاج.

فحص الغدة الدرقية يتم عن طريق تحليل الدم لقياس هرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH).

الكشف المبكر عن مشاكل الغدة الدرقية يمنع المضاعفات.

فحص القلب والأوعية الدموية:

أمراض القلب أكثر خطورة وشيوعًا بين النساء.

أعراض أمراض القلب لدى النساء تختلف عن الرجال، مما يؤدي إلى تأخر التشخيص.

يُنصح بإجراء فحوصات دورية للقلب، خاصة في حالة وجود تاريخ عائلي لأمراض القلب.

تشمل الفحوصات قياس ضغط الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى اختبارات مثل تخطيط كهربية القلب وتخطيط صدى القلب.

اختبار كثافة العظام:

يساعد في قياس قوة العظام وكثافتها والكشف عن هشاشة العظام.

يُنصح بإجراء اختبار كثافة العظام (DEXA) قبل سن اليأس، خاصة في حالة وجود عوامل خطر مثل التاريخ العائلي للإصابة بكسور.

النساء بعد انقطاع الطمث أكثر عرضة لكسور العظام.

نصائح إضافية:

إجراء فحوصات دورية للكشف عن الأمراض المنقولة جنسيًا.

الحفاظ على نمط حياة صحي يشمل نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.

استشارة الطبيب في حالة ظهور أي أعراض غير طبيعية.