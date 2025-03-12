آرسنال يستهدف صفقة مجانية من الدوري الألماني

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 07:51 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي آرسنال يستهدف التعاقد مع الجناح الألماني، ليروي ساني، لاعب بايرن ميونخ، الصيف المقبل.

ساني ينتهي عقده مع البافاري مع ختام الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، كما أن اللاعب خسر مكانه في التشكيل الأساسي للفريق.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، يرغب في جلب ليروي ساني، لتعزيز خط هجوم المدفعجية.

وفي ظل انتهاء عقده مع النادي الألماني في يونيو/ حزيران المقبل، فإن الجانرز يمكنه ضم ساني في صفقة انتقال حر.