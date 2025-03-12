نزلة البرد في رمضان: نصائح للوقاية والعلاج خلال الصيام

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 06:54 مساءً - قد تؤدي التغيرات في نمط الحياة واختلافات الطقس في رمضان إلى زيادة حالات نزلات البرد، حيث يفضل البعض تناول المشروبات الباردة جدًا عند الإفطار، وقد يؤدي الجفاف إلى تفاقم الأعراض. إليك نصائح للوقاية والعلاج من نزلات البرد خلال شهر رمضان.

نصائح للوقاية من نزلة البرد في رمضان:

تناول الفواكه والخضروات:

تقوية جهاز المناعة: الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين أ، فيتامين ج، الزنك، ومضادات الأكسدة (البرتقال، المانجو، الفراولة، الكيوي، الخضروات الورقية، الجزر، الطماطم، الثوم).

شرب كميات كافية من الماء:

ترطيب الحلق: شرب الماء بين الإفطار والسحور لمنع الجفاف وتخفيف التهاب الحلق.

إزالة المخاط: يساعد الماء على إزالة المخاط من الجهاز التنفسي.

تجنب الأطعمة الحارة:

تهدئة الحلق: الأطعمة الحارة تزيد من تهيج الحلق، خاصة مع قلة السوائل.

غسل اليدين بانتظام:

منع انتقال الجراثيم: غسل اليدين بالصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدام معقم اليدين.

الحصول على قسط كافٍ من النوم:

تقوية المناعة: النوم لمدة 7-9 ساعات لتقوية جهاز المناعة.

تجنب الأكل قبل النوم: تسهيل عملية الهضم وتحسين جودة النوم.

نصائح لعلاج نزلة البرد خلال رمضان:

الراحة: الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

نظام غذائي صحي: تناول وجبات متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية.

تجنب التوتر: ممارسة تقنيات الاسترخاء.

شرب السوائل: شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل الأخرى في ساعات غير الصيام.

مسكنات الألم: تناول مسكنات الألم مثل الباراسيتامول أو مزيلات الاحتقان عند الحاجة.