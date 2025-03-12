روبن أموريم يرد على تصريحات جيم راتكليف

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 06:54 مساءً - أبدى روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، رأيه بتصريحات جيم راتكليف، المالك المشارك في النادي الإنكليزي..

راتكليف قال في تصريحات صحفية، خلال الساعات الماضية، أن مانشستر يونايتد يمتلك لاعبين لا يرتقون لمستوى اليونايتد، فضلاً عن حصولهم على رواتب مرتفعة بلا داع.

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، قال روبن أموريم: “أعتقد أن جميعنا، أنا واللاعبين، نقدم أداء أقل من المطلوب هذا الموسم، لهذا يمكننا دائماً تغيير ذلك دائماً، وأنا أيضاً لا أبلي بلاء حسناً”.

وأضاف: “عند الحديث عن لاعبين مثل كاسيميرو، الذي فاز بكل شيء، فهذه النوعية من اللاعبين بإمكانها اللعب بشكل أفضل بكثير”.

واستطرد: “لقد كان أميناً في هذا الأمر، والتركيز منصب على تغيير انطباعه، هو وباقي الناس”.

وأكمل: “هناك الكثير من الناس الذين يقولون إنني لست جيداً بما يكفي لهذا النادي، وشعوري أنه بإمكاني تغيير ذلك بالنتائج، وكذلك اللاعبين يظهرون ذلك في التدريبات”.

وبسؤاله عما إذا اشتكى له اللاعبون من تلك التصريحات، أتم: “لا، لم يحدث ذلك، واستمتعت حقاً بالحصة التدريبية التي خضناها اليوم”.