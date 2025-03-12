خطة يومية متكاملة لصحتك في رمضان: نصائح من كلية طب أسيوط

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 06:54 مساءً - شهر رمضان فرصة لتجديد صحتك ونشاطك. تقدم كلية طب أسيوط خطة يومية متكاملة للحفاظ على صحتك خلال رمضان، تتضمن نصائح غذائية وأنشطة بدنية وتوجيهات للراحة والنوم.

خطة يومية متكاملة لصحتك في رمضان:

قبل الفجر (وقت السحور):

وجبة سحور متوازنة:

بروتين: بيض، لبن، زبادي، جبن.

كربوهيدرات معقدة: خبز أسمر، شوفان.

ألياف: خضراوات (خيار، خس)، فواكه (موز، تفاح).

شرب الماء: كوبين على الأقل قبل الوجبة.

تجنب الأطعمة المالحة والسكرية: لتجنب العطش خلال الصيام.

طوال النهار (وقت الصيام):

الراحة قدر الإمكان للحفاظ على الطاقة.

ممارسة الأنشطة الخفيفة (المشي، تمارين بسيطة).

عند الإفطار (وقت المغرب):

البداية بالتمر والماء: 3 تمرات وكوب ماء دافئ.

شوربة الخضار أو العدس: لترطيب الجسم تدريجيًا.

وجبة رئيسية متوازنة:

بروتين: دجاج، سمك، لحم مشوي.

كربوهيدرات: أرز بني، خبز أسمر، بطاطس.

خضراوات مطبوخة أو سلطة.

تجنب الأطعمة المقلية والدهنية: لتجنب عسر الهضم.

بعد الإفطار (وقت المساء):

شرب الماء تدريجيًا (6-8 أكواب حتى السحور).

وجبات خفيفة صحية (مكسرات غير مملحة، زبادي بالفواكه، فواكه طازجة).

ممارسة الرياضة (نصف ساعة مشي أو تمارين خفيفة بعد التراويح).

قبل النوم:

مشروب الألياف الطبيعية (بذور الشيا أو الكتان) في حالة الإمساك.

نصائح إضافية للحفاظ على الصحة العامة في رمضان:

النوم الجيد (6-8 ساعات على الأقل).

تناول الفيتامينات أو المكملات الغذائية عند الحاجة.

هذا وباتباع هذه الخطة اليومية، يمكنك الحفاظ على صحتك ونشاطك خلال شهر رمضان، والاستمتاع بأجوائه الروحانية.