إفطار صحي لمرضى السكري في رمضان: أطعمة ومشروبات لا ترفع السكر

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 05:52 مساءً - يتساءل الكثير من مرضى السكري عن الأطعمة المناسبة لحالتهم على الإفطار في رمضان، خاصة مع وجود أطعمة ومشروبات تقليدية قد لا تناسبهم. تقدم الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب القاهرة، نصائح هامة لمرضى السكري لاختيار إفطار صحي ومتوازن.

نصائح لتناول إفطار صحي لمرضى السكري:

بداية الإفطار:

تناول تمرة أو 3 تمرات من النوع الجاف غير السكري.

ابدأ بطبق شوربة خالية من الدقيق والكريمة والدسم، مثل حساء الطماطم، لسان العصفور، شوربة البصل، الفراخ، أو المشروم.

الوجبة الرئيسية:

طبق خضار كبير مطهي بكمية قليلة من الزيت أو السمن الطبيعي (تجنب البطاطس والبسلة).

طبق سلطة كبير مع ملعقة زيت زيتون صغيرة.

النشويات: رغيف بلدي أو 2 رغيف سن، 8 ملاعق أرز أو مكرونة، 2 ثمرة بطاطس صغيرة، 2 محشي فلفل، أو 4 محشي كوسة/باذنجان.

البروتينات: طبق فول مع ملعقة زيت صغيرة، طبق بصارة، ربع فرخة، 150 جرام لحوم أو سمك.

المشروبات الرمضانية:

كركديه محلى ببدائل السكر.

عصير فاكهة خفيف محلى ببدائل السكر.

بعد صلاة التراويح:

طبق سلطة فواكه أو خشاف (واحدة من كل مكون مع مكسرات).

يمكن تذوق الحلويات بكميات قليلة، مع تفضيل الفاكهة غير السكرية.

وجبة السحور:

تأخيرها قدر الإمكان قبل الفجر.

رغيف بلدي أو 2 رغيف سن، 6 ملاعق فول مع ملعقة زيت صغيرة، علبة زبادي أو كوب لبن نصف دسم، قطعة جبن.

الفاكهة: برتقالة، جوافة، موزة، شريحة شمام أو بطيخ، 3 خوخ، أو 5 ثمرات مشمش.