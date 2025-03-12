رائحة الفم الكريهة في رمضان: الأسباب والوقاية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 05:52 مساءً - قد يعاني الكثيرون من رائحة الفم الكريهة خلال شهر رمضان، خاصة أثناء الصيام. يوضح الدكتور خالد مجدي، استشاري الأسنان بالقصر العيني، أن قلة إفراز اللعاب وتناول بعض الأطعمة هي من أبرز الأسباب.

أسباب رائحة الفم الكريهة في رمضان:

تناول الأطعمة ذات الروائح القوية في السحور: البصل والثوم تبقى رائحتهما لفترة طويلة.

الإفراط في تناول السكريات: تغذي البكتيريا وتزيد من إنتاج الغازات الكريهة.

شرب القهوة والشاي بكثرة: يقللان إفراز اللعاب ويسببان جفاف الفم.

عدم شرب كمية كافية من الماء: الجفاف يزيد من نمو البكتيريا.

الإكثار من الأطعمة الدهنية والمقلية: يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي ورائحة غير مرغوبة.

عدم تنظيف الأسنان بعد السحور: بقايا الطعام تتحلل وتسبب رائحة كريهة.

طرق الوقاية من رائحة الفم الكريهة في رمضان:

شرب الماء بوفرة: بين الإفطار والسحور لترطيب الفم.

تناول أطعمة منعشة في السحور: الزبادي، البقدونس، والتفاح.

تنظيف الأسنان بعد السحور: بالفرشاة والمعجون، وتنظيف اللسان.

استخدام السواك أو غسول الفم: خلال النهار لتقليل نمو البكتيريا.

تجنب الأطعمة ذات الروائح القوية في السحور: الثوم والبصل والأسماك.

مضغ علكة خالية من السكر: بعد الإفطار لتحفيز إفراز اللعاب.

تقليل المشروبات التي تسبب الجفاف: القهوة والشاي، واستبدالها بالماء أو العصائر الطبيعية.