نشكركم على متابعتكم خبر تفاصيل المرسوم الجديد لتنظيم السير والمرور في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 05:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور حيز التنفيذ رسميًا في 29 مارس الجاري، وفقًا لمنصة “تشريعات الإمارات”، المنصة الرسمية لتشريعات حكومة الإمارات، التي تُطورها وتشرف عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حددت المادة (10) من المرسوم أربعة شروط رئيسية للحصول على رخصة القيادة، وهي:

الحد الأدنى للسن: ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا ميلاديًا.

الفحص الطبي: اجتياز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص أو تقديم تقرير معتمد وفق اللائحة التنفيذية.

اختبار القيادة: النجاح في اختبار القيادة المقرر وفق أحكام اللائحة التنفيذية.

الشروط والفئات: تحدد اللائحة التنفيذية أنواع الرخص، مدتها، الفئات العمرية، والشروط والإجراءات اللازمة للحصول عليها.

وفقًا للمادة (12)، يجوز لسلطة الترخيص إيقاف أو إلغاء أو رفض تجديد رخصة القيادة في الحالات التالية:

فقدان الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبة.

المقتضيات الأمنية والسلامة المرورية، بناءً على تنسيق بين سلطة الضبط المروري وسلطة الترخيص.

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات واشتراطات إعادة تقييم وتأهيل السائقين.

تمنح المادة (31) سلطة الضبط المروري حق القبض على السائق في حال ضبطه متلبسًا بارتكاب إحدى الجرائم الست التالية:

التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب القيادة.

إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الغير نتيجة القيادة.

القيادة المتهورة أو بأسلوب يُشكل خطرًا على الجمهور.

القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو أي مواد تؤثر على التحكم بالمركبة.

رفض الإدلاء بالبيانات الشخصية أو تقديم معلومات كاذبة عند وقوع حادث.

محاولة الهروب بعد ارتكاب حادث أو الامتناع عن التوقف عند الأمر بذلك.

تجيز المادة (32) لسلطة الضبط المروري حجز المركبة في الحالات التالية:

عدم صلاحية المركبة للسير أو عدم مطابقتها للمتطلبات القانونية.

قيادة المركبة دون رخصة مرتين متتاليتين.

قيادة المركبة بشخص غير حائز على رخصة قيادة.

إجراء تعديلات جوهرية على المركبة دون تصريح.

ارتباط المركبة بحادث ينطوي على جريمة تتطلب التحفظ عليها.

أي حالات إضافية تحددها اللائحة التنفيذية.

عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

وفق المادة (37)، تشمل العقوبات:

غرامة بين 2000 و10,000 درهم عند القيادة برخصة أجنبية غير معترف بها لأول مرة، وتصل إلى حبس 3 أشهر وغرامة تصل إلى 50,000 درهم في حالة العود.

الحبس حتى 3 أشهر وغرامة بين 5000 و50,000 درهم عند القيادة بدون رخصة أو برخصة غير مناسبة لنوع المركبة، وتصل العقوبة إلى حبس 3 أشهر على الأقل وغرامة تصل إلى 100,000 درهم في حالة العود.

حظر المرسوم على المشاة الوقوف في نهر الطريق أو عبور الطرق السريعة، حيث يُمنع المشاة من عبور الطرق التي تزيد سرعتها عن 80 كم/ساعة، مع تحميلهم المسؤولية المدنية أو الجزائية في حالة المخالفة.

حددت المادة (40) عقوبات التسبب في وفاة شخص نتيجة القيادة الخاطئة كما يلي:

الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين.

في بعض الحالات المشددة، ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة سنة على الأقل وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم، ومنها:

تجاوز الإشارة الحمراء.

القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

القيادة برخصة موقوفة أو ملغاة.

القيادة في مجرى السيول أثناء جريانها.

يهدف هذا المرسوم الجديد إلى تعزيز السلامة المرورية في الإمارات، وضبط السلوكيات الخطرة على الطرق، مع فرض عقوبات مشددة لضمان الالتزام بالقوانين، مما يساهم في تقليل الحوادث وحماية الأرواح.