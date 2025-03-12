4 أسباب خفية لارتفاع ضغط الدم ونصائح للسيطرة عليه

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 05:52 مساءً - يُعد ارتفاع ضغط الدم من أخطر الأمراض المزمنة، وغالبًا ما يُطلق عليه “القاتل الصامت” لأنه لا يظهر بأعراض واضحة إلا بعد تفاقمه. ومع مرور الوقت، يمكن أن يُلحق أضرارًا جسيمة بالقلب والدماغ والكلى والعينين.

على الرغم من أهمية نمط الحياة الصحي في الحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي (أقل من 120/80 ملم زئبقي)، إلا أن هناك عوامل أخرى خفية قد تساهم في ارتفاعه.

4 أسباب خفية لارتفاع ضغط الدم:

نقص تناول الفواكه والخضروات:

الفواكه والخضروات غنية بالبوتاسيوم، الذي يعادل تأثير الصوديوم على ضغط الدم.

نقص البوتاسيوم يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

تناول ما لا يقل عن 1.5 إلى 2 كوب من الفاكهة و2 إلى 3 أكواب من الخضروات يوميًا.

الإفراط في تناول الملح:

الأطعمة المالحة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، الذي يرفع ضغط الدم.

بعض الأطعمة غير المالحة قد تحتوي على صوديوم مخفي، مثل البودينج سريع التحضير ودقيق الشوفان.

قراءة ملصقات التغذية وتقليل تناول الأطعمة المصنعة والوجبات الجاهزة.

قلة النوم:

النوم لمدة 7-8 ساعات ضروري للحفاظ على ضغط دم صحي.

قلة النوم تزيد من تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، مما يرفع ضغط الدم.

عدم التعامل مع التوتر:

التوتر المزمن يسبب ارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدم، وقد يؤدي إلى ارتفاع دائم مع الوقت.

التعامل مع التوتر عن طريق ممارسة اليوجا، تقنيات التنفس، تدوين اليوميات، والتأمل.

نصائح للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم:

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والبوتاسيوم.

تقليل تناول الملح والأطعمة المصنعة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

ممارسة تقنيات الاسترخاء للتحكم في التوتر.

ممارسة الرياضة بانتظام.

مراقبة ضغط الدم بانتظام.

استشارة الطبيب لتحديد العلاج المناسب.