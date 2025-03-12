نشكركم على متابعتكم خبر نصائح فعالة للتخلص من البلغم بسهولة وفعالية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 04:55 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

يُعتبر البلغم أمرًا مزعجًا قد يؤثر على جودة حياتنا اليومية. إن تجمع البلغم في الحلق والجهاز التنفسي يسبب الشعور بالازدحام والاختناق. وللتخلص من البلغم وتهيئة المسار التنفسي للتنفس بسلاسة.

سنقدم في هذه المقالة مجموعة من النصائح الفعالة للتعامل مع البلغم بسهولة وفعالية.

1. شرب السوائل الدافئة:

تعتبر السوائل الدافئة مثل الماء الدافئ والشاي العشبي من أفضل الوسائل لتسهيل إزالة البلغم. يساعد تناول السوائل الدافئة على ترطيب الحلق وتخفيف لزوجة البلغم، مما يجعله أسهل في البلع والسعال.

2. استنشاق البخار:

استنشاق البخار من الماء المغلي يساعد في تخفيف الازدحام وتسهيل خروج البلغم. يمكنك وضع وعاءٍ يحتوي على ماء ساخن تحت وجهك وتغطية رأسك بمنشفة للحصول على تأثير البخار. كما يمكنك إضافة زيوت عطرية مثل زيت الإكليل أو زيت النعناع لتعزيز فعالية العلاج.

3. مضغ العلكة الخالية من السكر:

مضغ العلكة الخالية من السكر يعتبر وسيلة فعالة لتحريك الفم والفكين وتحفيز إنتاج اللعاب. يساعد اللعاب على تخفيف لزوجة البلغم وتسهيل انتقاله خلال الجهاز التنفسي. اختر علكة خالية من السكر لتجنب تهيج الحلق.

4. تناول الأطعمة الساخنة والحارة:

تناول الأطعمة الساخنة والحارة مثل الحساء الساخن أو الفلفل الحار يمكن أن يساعد في تخفيف الازدحام وتذويب البلغم. تأكد من أن الطعام ليس ساخنًا جدًا للحفاظ على سلامة فمك ومريئك.

5. استخدام محلول ملحي للغرغرة:

قم بتحضير محلول ملحي بإذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ. اغرغر فمك بهذا المحلول مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا. تساعد الغرغرة بالمحلول الملحي على تخفيف الازدحام وتطهير المسالك التنفسية، وبالتالي التخلص من البلغم.

6. ممارسة التنفس العميق والكوع:

قم بأخذ نفس عميق ثم استنشق ببطء من خلال الأنف واحتفظ بالهواء لبضع ثوانٍ، ثم أخرج الهواء ببطء عبر الفم. كرر هذه العملية عدة مرات. يساعد التنفس العميق والكوع على توسيع الرئتين وتحريك البلغم، مما يسهل خروجه.

7. تجنب التدخين والتلوث:

إن التدخين والتعرض للتلوث البيئي يزيدان من إفراز البلغم وتهيج الجهاز التنفسي. ينصح بشدة بتجنب التدخين والابتعاد عن المناطق ذات التلوث العالي للتخفيف من تراكم البلغم وتحسين صحة الجهاز التنفسي.

8. الاسترخاء والتخفيف من الضغوط:

يمكن أن يؤثر الإجهاد والتوتر على جهاز المناعة وتنظيم إفرازات البلغم. حاول الاسترخاء وتنفيس الضغوط اليومية من خلال ممارسة التأمل، اليوغا، أو القيام بالنشاطات التي تساعدك على الاسترخاء مثل القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى المهدئة.

9. تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين سي:

الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والليمون والفراولة تعزز مناعة الجسم وتساعد في تخفيف الازدحام وتنشيط عملية التخلص من البلغم. يمكنك أيضًا تناول مكملات فيتامين سي بعد استشارة الطبيب.