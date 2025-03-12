نصائح فعالة للوقاية من الإصابة بمرض الماء الزرقاء في العين

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 04:55 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

مرض الماء الزرقاء، المعروف أيضًا باسم التهاب الملتحمة، هو حالة شائعة ومزعجة تؤثر على العيون. يتسبب هذا المرض في تهيج الملتحمة، وهي الغشاء الرقيق الذي يغطي الجزء الأمامي من العين.

وللوقاية من مرض الماء الزرقاء وللحفاظ على صحة العيون، نقدم في هذه المقالة مجموعة من النصائح الفعالة.

1. الحفاظ على نظافة العيون:

تعد النظافة الجيدة للعيون أمرًا هامًا للوقاية من مرض الماء الزرقاء. يجب غسل اليدين جيدًا قبل لمس العيون أو استخدام أي منتجات عينية. كما ينبغي تجنب مشاركة الأدوات الشخصية الخاصة بالعيون مع الآخرين.

2. تجنب الاحتكاك الزائد للعين:

يجب تجنب الاحتكاك الزائد للعين، حيث يمكن أن يؤدي الاحتكاك إلى تهيج الملتحمة وزيادة خطر الإصابة بمرض الماء الزرقاء. عند الشعور بالحكة أو الاحتقان، ينبغي تجنب الاحتكاك واستخدام محلول ملحي للعيون لتهدئة الأعراض.

3. تجنب ملامسة العيون باليدين القذرة:

يعتبر لمس العيون باليدين القذرة من أهم الطرق التي ينتقل بها العدوى. يجب تجنب لمس العيون باليدين إلا بعد غسلهما جيدًا. وفي حالة الشعور بالحاجة للمس العيون، ينبغي استخدام منديل نظيف أو قطعة قماش ناعمة.

4. استخدام النظارات الواقية:

عند ممارسة الأنشطة التي تعرض العيون للإصابة بالإصابات أو الجسيمات الضارة، ينبغي استخدام النظارات الواقية لحماية العيون. تشمل هذه الأنشطة مثل العمل في ورش العمل أو الرياضات الخطرة.

5. التهوية الجيدة والابتعاد عن التلوث:

ينصح بالابتعاد عن الأماكن التي تكون فيها التهوية ضعيفة، وخاصة في الأماكن المغلقة. يجب تجنب التدخين السلبي وتجنب التعرض للتلوث البيئي.