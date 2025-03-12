سرطان الثدي.. أعراضه وأهمية التشخيص المبكر له

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 04:55 مساءً - الأعراض الشائعة لسرطان الثدي

يعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء، ويتميز بظهور عدة أعراض قد تدل على وجوده. من المهم الانتباه إلى هذه الأعراض التي تشمل:

ظهور كتلة أو تغيير في شكل الثدي أو الإحساس به.

إفرازات غير طبيعية من الحلمة، خاصة إذا كانت دموية.

تغير في حجم أو شكل الحلمة أو الثدي.

احمرار أو تورم أو تهيج الجلد في منطقة الثدي.

إذا كنتِ تعانين من أي من هذه الأعراض، فإنه من الضروري استشارة الطبيب لفحص الحالة من خلال الفحوصات المناسبة.

أهمية التشخيص المبكر

التشخيص المبكر لسرطان الثدي يلعب دورًا حيويًا في مكافحة المرض وزيادة فرصة العلاج والشفاء. من خلال الكشف المبكر، يمكن اكتشاف الورم في مراحله الأولى، مما يزيد من خيارات العلاج المتاحة.

النجاة طويلة الأمد: يُسهم التشخيص المبكر في زيادة نسبة النجاة والبقاء على قيد الحياة لفترة طويلة.

يُسهم التشخيص المبكر في زيادة نسبة النجاة والبقاء على قيد الحياة لفترة طويلة. علاجات أقل توغلاً: عندما يتم الاكتشاف مبكرًا، غالبًا ما تكون العلاجات أقل تعقيدًا وأقل خطورة.

عندما يتم الاكتشاف مبكرًا، غالبًا ما تكون العلاجات أقل تعقيدًا وأقل خطورة. تخفيف التوتر العاطفي: التشخيص المبكر يساعد في تقليل القلق والتوتر النفسي الذي يصاحب السرطان.

الحملات التوعية والفحوصات الدورية مثل الماموجرام من الوسائل الفعالة لكشف سرطان الثدي مبكرًا. ينبغي على كل امرأة أن تكون واعية بهذه الإجراءات وأن تدرك دورها الأساسي في الحفاظ على صحتها وسلامتها.