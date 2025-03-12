لحماية العين من العمى .. تناول هذا النوع من المكسرات يوميًا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 04:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول نوع معين من المكسرات يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض تؤدي إلى العمى، حيث يظهر أن الفستق يحمي العين من تلك الأمراض.

وأظهرت الدراسة أن الفستق يحتوي على نسبة عالية من اللوتين، وهو مادة مضادة للأكسدة تساعد في تقليل خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

وتبين أن الأشخاص الذين تناولوا 56 جرامًا من الفستق غير المملح يوميًا شهدوا تحسنًا في كثافة الصبغة البقعية في العين (MPOD) بعد 6 أسابيع فقط.

الجدير بالذكر أن اللوتين يعمل كحاجز واقٍ ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، مما يساعد في حماية العين من الأضرار المرتبطة بالتعرض للأشعة ويمنع أو يبطئ تطور الضمور البقعي.

ويعتبر اللوتين أيضًا مفيدًا لصحة المخ، حيث يقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، مما يساهم في الوقاية من بعض المشكلات الصحية مثل السكري، وأمراض القلب، والسرطان.