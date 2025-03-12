تأثير التدخين على الصحة أثناء الصيام

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 05:54 صباحاً - أثر التدخين على الجهاز التنفسي والقلب

التدخين من العادات الضارة التي تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان، خاصة أثناء فترات الصيام. على الرغم من أن الجسم يدخل في حالة تطهير وتجديد أثناء الصيام، إلا أن استئناف التدخين بعد الإفطار يؤثر سلبًا على الفوائد الصحية التي يمكن للصيام أن يقدمها.

تأثير التدخين على الجهاز التنفسي

عند التدخين، يستنشق الفرد مواد سامة تؤثر على الرئتين وتزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض التنفسية مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية المزمن. أثناء الصيام، يعاني الجسم من الضغط نتيجة التوقف عن التدخين خلال النهار وما يحدث من تغيير مفاجئ عند العودة إليه بعد الإفطار يزيد من هذا الضغط على الجهاز التنفسي.

التدخين وصحة القلب

التدخين يؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية من خلال زيادة مستويات ضغط الدم وتقليل الأكسجين المتاح للجسم، مما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب الأخرى. بالطبع، يمكن أن يزيد الصيام من العبء على القلب إذا كان مرتبطًا بعادات غير صحية مثل التدخين.

خطوات للإقلاع عن التدخين خلال شهر رمضان

لعل شهر رمضان يمثل فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين نظرًا لطبيعة الصيام التي تساعد في تقليل عدد السجائر المستهلكة يوميًا. إليك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها:

استشارة الأطباء المختصين للحصول على نصائح وإرشادات.

البحث عن الدعم من الأصدقاء والعائلة، حيث يمكنهم تقديم الدعم العاطفي خلال هذه الفترة الصعبة.

استبدال التدخين بأنشطة صحية مثل الرياضة أو القراءة.

ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق.

ختامًا، يمكن للتخلص من عادة التدخين تعزيز الفوائد الصحية للصيام وتحسين جودة الحياة العامة. رمضان فرصة مميزة لتحقيق هذا الهدف لما يوفره من دافع قوي للتغيير للأفضل.