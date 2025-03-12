عادات رمضانية صحية يجب اتباعها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 05:54 صباحاً - أهمية العادات الصحية في رمضان

يعتبر شهر رمضان المبارك فرصة ذهبية لتحسين العادات الصحية والعودة إلى نمط حياة متوازن. ومع ذلك، قد يكون للأنماط الغذائية غير السليمة والممارسات اليومية العديدة أثر سلبي على الصحة العامة. لذلك، من الضروري التركيز على اتباع ممارسات صحية خلال هذا الشهر الفضيل.

تناول وجبات متوازنة

الحفاظ على توازن الوجبات هو جزء أساسي من الروتين الغذائي الصحي في رمضان. يجب التركيز على تناوُل:

الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز الأسمر والخبز الكامل، لأنها تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم.

البروتينات مثل اللحوم الخالية من الدهون والدجاج والأسماك، لدعم قوة العضلات.

الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية لتعزيز مناعة الجسم.

تجنُّب الإفراط في الأطعمة الغنية بالدهون والسكر

تُعتبر الأطعمة المقلية والحلويات الغنية بالسكر من الأطعمة التي يجب التقليل منها في شهر رمضان. الإفراط في مثل هذه الأطعمة يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل زيادة الوزن واضطرابات الجهاز الهضمي.

شرب كميات كافية من الماء

مع الصيام لساعات طويلة، يصبح من الهام تعويض السوائل خلال فترة الإفطار. من الأفضل شرب:

ثماني أكواب من الماء على الأقل بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف.

تجنب المشروبات الغازية والكافيين لأنها تعمل على زيادة الشعور بالعطش.

النشاط البدني المتوازن

لا يجب أن يكون الصيام عذراً للتخلي عن النشاط البدني. ممارسة الرياضة الخفيفة مثل المشي أو اليوغا بعد الإفطار يمكن أن يكون لها آثار إيجابية كبيرة على الصحة البدنية والنفسية.

الحصول على نوم كافٍ

تجنب السهر لفترات طويلة والسعي للحصول على قدر كافٍ من النوم يساهم في تحسين الصحة العامة وزيادة الطاقة. جدوَل نوم متوازن يُمكن أن يساعد في تعزيز قدرتك على التركيز ويُقلل من مستوى التوتر.

باتباع هذه العادات الصحية، يمكن الاستفادة من شهر رمضان لتحسين الصحة الجسدية والعقلية والبدء في نهج جديد للحياة.