أفضل الأطعمة للإفطار: كيف تعيد نشاطك بعد الصيام؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 03:55 صباحاً - “`html

فوائد الإفطار الصحي

الإفطار يعتبر من أهم الوجبات لأنه يكسر فترة الصيام أثناء النوم ويجدد الطاقة للجسم. تناول وجبة إفطار صحية يمنح الجسم النشاط والحيوية اللازمة لبداية يوم مليء بالحيوية. إليك بعض الفوائد التي يمكنك الحصول عليها من تناول إفطار صحي:

تحسين مستوى الطاقة وزيادة التركيز.

تنظيم مستويات السكر في الدم.

تحسين عملية الأيض.

المساعدة في السيطرة على الوزن.

الأطعمة المثالية للإفطار

عند التفكير في أفضل الأطعمة لبدء يومك بعد الصيام، من المهم اختيار أغذية متوازنة تقدم مزيجًا من البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية. إليك بعض الخيارات التي يجب عليك مراعاتها:

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والكاموت هي مصدر ممتاز للألياف، وتساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول. يمكنك تناولها كعصيدة أو في الخبز.

البيض

البيض مصدر ممتاز للبروتين وهو من الأطعمة التي تساعد في بناء العضلات وتعزيز الشعور بالشبع. يمكنك تناوله مسلوقًا أو في شكل أومليت مع الخضروات.

الفواكه الطازجة

تعتبر الفواكه مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن، يمكنك تناول مجموعة متنوعة من الفواكه الطازجة مع الزبادي أو الحبوب.

المكسرات والبذور

المكسرات مثل اللوز والجوز والبذور مثل الشيا والكتان مليئة بالدهون الصحية التي تدعم صحة القلب وتمنحك طاقة تدوم طوال اليوم.

نصائح لوجبة إفطار مثالية

من المهم الإعداد الجيد لوجبة الإفطار لضمان الحصول على أفضل الفوائد الممكنة:

اشرب كوبًا من الماء أول شيء في الصباح لترطيب جسمك بعد النوم.

احرص على تناول إفطار غني بالبروتينات للحفاظ على مستوى الطاقة.

تجنب الأطعمة المصنعة والتي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

تنويع الأطعمة والمكونات للحصول على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية.

ختامًا، تناول الإفطار بعد الصيام لا يجب أن يكون مهمة شاقة. اختر الأطعمة الصحية التي تعيد النشاط لجسمك وتساعدك على التركيز خلال يومك.

“`