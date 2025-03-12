لويس إنريكي: كنا محظوظين…

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 03:55 صباحاً - عبّر لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته الكبيرة لتأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز سان جيرمان على مضيفه ليفربول 1-0، وهي نفس نتيجة الذهاب، فاحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الباريسي 4-1.

وقال لويس إنريكي، في تصريحات بعد المباراة: الفريقان يستحقان التأهل، هم يلعبون بشكل أفضل منا هنا، لكنني أعتقد أن فريقي في أنفيلد، في ملعب مميز مثله، أظهر شخصية وروحاً رائعة… حاولنا تقديم أفضل ما لدينا، لكن الأمر كان صعباً نظراً لشدة حماسهم، كما قلت، كلا الفريقين يستحقان التأهل..

وقال إنريكي أيضاً: أعتقد أن هذا يُظهر بوضوح مستوى الفريق الذي نحن عليه، عندما أسفرت القرعة عن مباراة بيننا، كان رأي المدربين متشابهاً، واحدة من أفضل المباريات التي يُمكن مشاهدتها في أوروبا، أعتقد أن كلا الفريقين كانا رائعين… الأمر لا يتعلق بالثبات، بل يجب أن تكون رائعاً في لحظات محددة، لقد عانينا كثيراً في باريس، لكن كرة القدم هكذا، غير عادلة في بعض الأحيان… اليوم كنا محظوظين، فقد سدد ليفربول في القائم عدة مرات.