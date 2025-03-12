آرني سلوت بعد الخسارة: كانت المباراة مثالية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 03:55 صباحاً - علّق آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنكليزي، على خروج فريقه من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان بركلات الترجيح 1—4 بعد تبادل الفوز معه بنتيجة 1-0.

وقال سلوت، في تصريحات بعد المباراة: كانت أفضل مباراة كرة قدم شاركت فيها على الإطلاق، أداء مذهل…

وأضاف: لقد سيطرنا عليهم تماماً في أول 25 دقيقة، صنعنا الفرصة تلو الأخرى، وفجأة سجلوا هدفاً… ربما كان الأمر عكس ذلك تماماً، ربما لم يحالفنا الحظ لأن فارق التفاصيل كان ضئيلاً جداً.

وقال أيضاً: بعد 90 دقيقة شعرت أننا نستحق أكثر من مجرد التأخر بهدف، كنت أنتظر أن نسجل، لا أعتقد أن الشوط الثاني هددونا مرة أو مرتين، باستثناء الدقائق الخمس الأخيرة… لعبنا مباراةً مثالية باستثناء تسجيل الأهداف، كان الأمر نفسه بالنسبة لـ باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي حيث لعبوا مباراةً مثاليةً ولم يسجلوا، وهذا ما حدث لنا اليوم.

وأوضح سلوت: الأمر دائماً ما يكون صعباً إذا بذلت كل هذا الجهد، لم أر لاعبونا بمثل تلك العدوانية والحماس كما كانوا اليوم في أول 25 دقيقة، ولكن عندما تنظر إلى لوحة النتيجة تجد نفسك متأخراً بهدف، وهو هدف غير موفق كذلك… يكون الأمر صعباً بعد كل هذا الجهد، وفي النهاية ينتهي الأمر بركلات الترجيح…

وتابع إنريكي: كانت المباراة مليئة بكل ما تتمناه في كرة القدم، من وجهة نظر ليفربول كنت أتمنى على الأقل التعادل بعد 90 دقيقة، لكن الأمر انتهى بركلات الترجيح.