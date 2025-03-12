نصائح لتحضير سحور متوازن وصحي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 03:55 صباحاً - خطوات لتحقيق توازن غذائي في السحور

تحضير وجبة السحور بشكل صحيح يساهم في تمكين الجسم من ممارسة النشاط اليومي خلال ساعات الصيام. إليك بعض الخطوات لتحقيق ذلك التوازن:

اختيار الأطعمة الغنية بالبروتين

البروتينات تساهم في تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، لذا يُفضل تضمين أطعمة مثل البيض، والجبن، والزبادي اليوناني، والحبوب الكاملة في وجبة السحور.

الألياف لإحساس بالشبع المستدام

تناول الأطعمة الغنية بالألياف يُساعد في تحسين الهضم ويُشعِرك بالشبع. احرص على تناول الخضروات والفواكه مثل الخيار والخس والتفاح والموز.

البقاء رطبًا

الجفاف يمكن أن يؤثر سلبًا على جسمك خلال النهار، لذا من المهم شرب كمية كافية من الماء أثناء وجبة السحور. يمكن أيضًا تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل البطيخ والبرتقال.

نصائح لتجنب الأطعمة غير المناسبة

التوازن في الطعام يشمل أيضًا تجنب الأطعمة التي قد تؤثر سلبًا على الجسم خلال ساعات الصيام. إليك بعض الأطعمة التي يُفضل تجنبها:

الأطعمة المالحة مثل المخللات والصلصات، لأنها تُسبب العطش.

الأطعمة الغنية بالسكر، حيث إنها قد تؤدّي إلى ارتفاع ثم انخفاض سريع في مستوى السكر في الدم.

المشروبات المحتوية على الكافيين، التي قد تزيد من الجفاف.

من خلال اتباع هذه النصائح البسيطة، يمكن تحضير وجبة سحور متوازنة وصحية تُساعد في الحفاظ على النشاط والقوة خلال فترة الصيام.