وجبات سحور غنية بالطاقة: ما الذي يجب أن تتضمنه؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 02:53 صباحاً - أهمية وجبة السحور الغنية بالطاقة

تعتبر وجبة السحور من أهم الوجبات التي يتناولها الصائم في شهر رمضان المبارك. إذ تعمل على تزويد الجسم بالطاقة اللازمة طوال فترة الصيام، وتساهم في الحفاظ على النشاط والحيوية خلال النهار. ولذلك، من المهم أن تحتوي وجبة السحور على العناصر الغذائية الصحيحة لتدعم الجسم وتمنع الشعور بالإرهاق والجوع.

العناصر الغذائية الأساسية في وجبة السحور

لكي تكون وجبة السحور غنية بالطاقة ومتوازنة، يجب أن تتضمن بعض العناصر الغذائية الأساسية التي توفر الطاقة والإحساس بالشبع. فيما يلي بعض هذه العناصر:

1. الكربوهيدرات المعقدة

تعتبر الكربوهيدرات المعقدة مصدرًا هامًا للطاقة المستدامة. فهي تتحلل ببطء في الجسم، مما يساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم متوازناً ويمنحك شعوراً بالشبع لفترة أطول. من بين الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات معقدة:

الخبز الكامل

الشوفان

الأرز البني

2. البروتينات

تعد البروتينات جزءًا رئيسيًا في بناء الأنسجة وتجديدها، كما أنها تساهم في الشعور بالشبع. من المستحسن تضمين مصادر بروتين متنوعة في السحور مثل:

البيض

اللبن أو الزبادي

المكسرات

البقوليات مثل الحمص والفول

3. الدهون الصحية

توفر الدهون الصحية طاقة مركزة وتساعد في امتصاص بعض الفيتامينات والمعادن. تشمل مصادر الدهون الصحية:

زيت الزيتون

الأفوكادو

المكسرات والبذور

4. الفواكه والخضروات

يجب أن تحتوي وجبة السحور أيضاً على الفواكه والخضروات الطازجة التي توفر الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية للجسم. من الأنواع الجيدة التي يمكن تضمينها:

الخيار

البندورة

التفاح

الموز

نصائح لضمان فعالية وجبة السحور

لضمان الحصول على أقصى فائدة من وجبة السحور، إليك بعض النصائح:

تناول وجبة متوازنة تحتوي على جميع المجموعات الغذائية الرئيسية.

اشرب كمية كافية من الماء لتجنب الجفاف خلال النهار.

حاول تناول السحور في وقت متأخر قبل الفجر لتقليل فترة الصيام قدر الإمكان.

تجنب الأطعمة العالية بالسكر أو الأملاح والتي قد تسبب العطش أو انخفاض مستوى الطاقة.

باتباع هذه الإرشادات، يمكنك التأكد من أن وجبتك السحور ستزودك بالطاقة اللازمة لتحمل يوم كامل من الصيام بنشاط وحيوية.