كيفية اختيار السحور المثالي لصيام ناجح

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 02:53 صباحاً - العناصر الغذائية الأساسية في وجبة السحور

إن الانتقاء الجيد لمكونات وجبة السحور يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة الجسم على تحمل ساعات الصيام الطويلة. هذه بعض العناصر الغذائية التي ينبغي تضمينها:

الكربوهيدرات المعقدة: مثل الشوفان والخبز الكامل، التي تمد الجسم بالطاقة المستدامة.

مثل الشوفان والخبز الكامل، التي تمد الجسم بالطاقة المستدامة. البروتينات: تناول البيض أو اللبن أو البقوليات لضمان الشعور بالشبع لفترة أطول.

تناول البيض أو اللبن أو البقوليات لضمان الشعور بالشبع لفترة أطول. الألياف: الفواكه والخضروات تساعد في تسهيل عملية الهضم والاستفادة المثلى من الغذاء.

الفواكه والخضروات تساعد في تسهيل عملية الهضم والاستفادة المثلى من الغذاء. السوائل: شرب كميات كافية من الماء والعصائر الطبيعية للحفاظ على الترطيب.

النصائح العملية لاختيار سحور فعّال

تنويع الاختيارات

للحصول على فائدة قصوى من وجبة السحور، يفضل تنويع العناصر الغذائية. حاول دمج مجموعات متنوعة من البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية. يمكن الجمع بين الأطعمة المختلفة مثل الزبادي مع الفواكه أو الزبادي مع المكسرات.

عدم الإفراط في تناول الطعام

تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام في السحور حتى لا تشعر بالثقل والتعب في نهار الصيام. الهدف هو تناول ما يكفي لدعم الجسم دون الإحساس بالامتلاء الزائد.

تجنب الأطعمة المالحة والسكريات الزائدة

تحتاج إلى تقليل استهلاك الأطعمة المالحة مثل المكسرات المملحة والمخللات، حيث تزيد من الشعور بالعطش. كما أن استهلاك السكريات بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات الطاقة مؤقتًا يليها هبوط حاد لها، مما يؤثر سلبًا على نشاطك أثناء الصيام.

إعداد وجبة سحور صحية ومغذية

إعداد قائمة تسوق مسبقة

قم بإعداد قائمة بالأطعمة المغذية التي ترغب في تناولها خلال السحور. سيساعدك ذلك في الحفاظ على توازن صحي خلال الشهر الكريم وتجنب تناول الأطعمة غير المفيدة.

التخطيط المسبق

تأكد من التخطيط لوجبات السحور مسبقًا وإعدادها قبل يوم واحد، لضمان توفر الوقت للاسترخاء والاستمتاع بوجبتك قبل الفجر.

باختيار مكونات السحور بعناية واتباع نصائح غذائية متوازنة، يمكن تحقيق صيام ناجح وصحي، مما يساعدك في المحافظة على النشاط والصحة طوال الشهر الكريم.