أفضل الأطعمة لتناولها في السحور: نصائح غذائية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 12:55 صباحاً - أهمية وجبة السحور

تُعَدُّ وجبة السحور أساسية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تمدّ الجسم بالطاقة والمواد الغذائية اللازمة لصيام يوم كامل. إن اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يساعد في الصمود أمام الجوع والعطش، فضلاً عن تحسين الحالة الصحية العامة للفرد.

الأطعمة المناسبة للسحور

الكربوهيدرات المعقدة

توفر الكربوهيدرات المعقدة طاقة مستدامة طوال اليوم، فهي تُهضم ببطء مما يضمن شعورك بالشبع لفترة أطول. من أمثلتها:

الشوفان

الخبز المصنوع من الحبة الكاملة

الأرز البني

البروتينات الحيوانية والنباتية

تساعد البروتينات في بناء وتجديد الأنسجة العضلية، كما تساعد في الشعور بالشبع. يُوصى بتناول:

البيض

اللبن والزبادي

الفول والحمص

الدهون الصحية

تعتبر الدهون الصحية جزءاً مهماً من أي وجبة متوازنة، حيث تساهم في تعزيز الشعور بالشبع. من الخيارات الجيدة:

الأفوكادو

المكسرات والزيوت النباتية مثل زيت الزيتون

الفواكه والخضروات

تحتوي الفواكه والخضروات على نسبة عالية من الماء والألياف، مما يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم والشعور بالشبع لفترة أطول. جرب:

الخيار

البطيخ

التفاح

نصائح إضافية للسحور

– تأكد من شرب كمية كافية من الماء لتعويض السوائل التي ستفقدها خلال النهار.

– تجنب الأطعمة المالحة والتي تحتوي على كميات كبيرة من السكر لأنها قد تزيد الشعور بالعطش.

– احرص على تناول وجبة السحور قبل الإمساك بقليل لتستفيد من الطاقة طوال اليوم.