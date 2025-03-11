كيفية التعامل مع الجفاف أثناء رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 11:48 مساءً - استراتيجيات للحفاظ على الترطيب خلال رمضان

في شهر رمضان تتغير عاداتنا الغذائية وشرابنا مما قد يؤدي إلى شعور العديد من الأشخاص بالجفاف. يعتبر الجفاف من المشاكل الشائعة التي يمكن أن تؤثر على مستوى الطاقة والتركيز خلال النهار. إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في التغلب على هذه المشكلة وضمان الحفاظ على مستويات جيدة من الترطيب:

تنظيم السوائل في وجبتي الإفطار والسحور

من المهم استهلاك كميات مناسبة من المياه خلال فترة الإفطار والسحور. إليك بعض النقاط الرئيسية:

تناول من 8 إلى 12 كوبًا من الماء بين الإفطار والسحور لتغطية الحاجة اليومية.

قم بتوزيع شرب الماء على فترات متباعدة وليس دفعة واحدة.

تجنب المشروبات الغازية أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها قد تزيد من فقد السوائل.

اختيار الأطعمة الغنية بالماء

اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في تحسين مستوى الترطيب عند الصيام. بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المياه تشمل:

البطيخ والخيار: من الفواكه والخضروات الغنية بالماء التي تساعد في إطفاء العطش.

الزبادي: يمكن أن يكون خيارًا جيدًا للسحور لأنه يساعد في ترطيب الجسم ويدوم لفترة طويلة.

الشوربات: تعتبر بداية مثالية للإفطار بعد الصيام، حيث توفر السوائل والمواد المغذية.

تقليل استهلاك الملح والسكريات

يمكن أن تؤدي الأغذية الغنية بالملح والسكريات إلى زيادة الشعور بالعطش بسبب قدرتها على امتصاص المياه من الجسم. يفضل التركيز على الأغذية الطبيعية غير المصنعة مثل:

الأطعمة الطازجة بدلًا من الأغذية المصنعة أو المعلبة.

تجنب الحلويات المشبعة بالسكر المضاف لتفادي زيادة الجفاف.

في الختام، فإن الحفاظ على الترطيب خلال شهر رمضان يتطلب توعية واهتمامًا بتناول السوائل والأطعمة الصحية. بتنظيم استهلاك المياه واختيار الأغذية المناسبة، يمكنك أن تساهم في الحفاظ على طاقتك وصحتك خلال هذا الشهر المبارك.