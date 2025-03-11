بيدري رجل مباراة برشلونة وبنفيكا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 10:52 مساءً - تُوج لاعب برشلونة، بيدري، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد بنفيكا البرتغالي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وفاز برشلونة على بنفيكا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مؤكداً فوزه ذهاباً 1-0، وليكون أول الواصلين إلى ربع نهائي البطولة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: تم اختيار بيدري لسيطرته الشاملة على منطقة وسط الملعب ومعدل عمله المذهل في الهجوم والدفاع… كان أداؤه إلى جانب دي يونج الممتاز، عاملاً رئيسياً في فوز برشلونة المريح والأداء الكروي الجيد.