أسباب الاسوداد تحت العين وكيفية التخلص منها

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 10:52 مساءً - الاسوداد تحت العين هي مشكلة شائعة تواجه الكثير من الأفراد. إن وجود الهالات السوداء أو الدوائر الداكنة حول منطقة العين يمكن أن يؤثر على مظهر الوجه ويعطي انطباعًا بالتعب والإرهاق. تتسبب العديد من العوامل في ظهور الاسوداد تحت العين، وقد تكون هذه العوامل مرتبطة بالعوامل الوراثية أو العادات اليومية.

في هذه المقالة، سنستعرض أهم أسباب الاسوداد تحت العين ونقدم بعض النصائح للتخلص منها.

أسباب الاسوداد تحت العين:

1. قلة النوم: يُعد قلة النوم وعدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة للجسم من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الاسوداد تحت العين. نقص النوم يزيد من تجاعيد الجلد ويجعل الأوعية الدموية تظهر بوضوح تحت البشرة الرقيقة في منطقة العين.

2. العوامل الوراثية: قد يكون للعوامل الوراثية دور في ظهور الاسوداد تحت العين. إذا كانت هذه المشكلة شائعة في أفراد العائلة، فمن المرجح أن يكون للعوامل الوراثية تأثير في ذلك.

3. تراكم السوائل: يمكن أن يؤدي تراكم السوائل في منطقة تحت العين إلى ظهور الاسوداد. وتسبب الالتهابات واحتباس السوائل في زيادة الضغط على الأوعية الدموية وتوسعها، مما يؤدي إلى ظهور الدوائر الداكنة.

4. العادات السيئة: بعض العادات السيئة مثل التدخين وتناول الكحول وتناول الطعام الغير صحي يمكن أن تزيد من احتمال ظهور الاسوداد تحت العين. تلك العادات تسبب تلفاً في الجلد وتنشط عملية التأكسد، مما يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء.

كيفية التخلص من الاسوداد تحت العين:

1. النوم الجيد: ينصح بالحصول على نوم كافٍ وجودة عالية. حاول تحديد ساعات النوم الثابتة والاسترخاء قبل النوم لتحسين جودة النوم.

2. استخدام كريمات مرطبة ومغذية: استخدم كريمات تحتوي على مركبات مثلالكافيين والفيتامينات المغذية التي تساعد في تفتيح البشرة وتقليل الاسوداد تحت العين. اختر كريمًا خفيفًا وخاليًا من العطور لتجنب التهيج.

3. استخدام أقنعة العين: يمكن استخدام أقنعة العين المخصصة لتهدئة البشرة وتقليل الهالات السوداء. يحتوي بعضها على مكونات مثل الخيار والشاي الأخضر التي تساعد في تفتيح البشرة وتقليل التورم.

4. تجنب التوتر والإجهاد: يعتبر التوتر والإجهاد أحد العوامل المساهمة في ظهور الاسوداد تحت العين. حاول تنظيم وقتك وممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا أو التأمل للتخفيف من التوتر والحفاظ على صحة البشرة.

5. التغذية السليمة: تأكد من تناول وجبات غذائية متوازنة وغنية بالفيتامينات والمعادن. تناول الخضروات الورقية الداكنة والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة لتعزيز صحة البشرة وتقليل ظهور الاسوداد.

6. تجنب التدخين والكحول: يعتبر التدخين واستهلاك الكحول ضارًا للبشرة ويزيد من احتمال ظهور الهالات السوداء. حاول الامتناع عنهما واستبدالهما ببدائل صحية مثل تناول الشاي الأخضر وشرب الماء بكميات كافية.

7. استخدام واقي الشمس: تأكد من استخدام واقي الشمس بشكل يومي، حتى في الأيام الغائمة. حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة يساعد في الحفاظ على صحة الجلد وتقليل ظهور الهالات السوداء.