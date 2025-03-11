طرق فعّالة للتخلص من اسمرار الشمس على البشرة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 10:52 مساءً - مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يتعرض الكثير منّا للشمس بشكل مباشر، مما يؤدي إلى ظهور اسمرار الشمس على البشرة. اسمرار الشمس هو تغير لون البشرة نتيجة لتعرضها المفرط لأشعة الشمس الضارة.

في هذه المقالة، سنتعرف على طرق فعّالة للتخلص من اسمرار الشمس واستعادة لون البشرة الطبيعي.

1. استخدام واقي الشمس:

الخطوة الأولى والأهم للوقاية من اسمرار الشمس هي استخدام واقي الشمس بشكل منتظم وبفواصل زمنية منتظمة. يجب استخدام واقي الشمس ذو معامل حماية عالي (SPF) وتطبيقه على البشرة قبل التعرض لأشعة الشمس. هذا يساعد في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية ويقلل من احتمالية ظهور اسمرار الشمس.

2. استخدام مستحضرات تفتيح البشرة:

توجد العديد من المستحضرات التي تحتوي على مكونات تفتيح البشرة، مثل حمض الكوجيك والأربوتين وفيتامين C. يمكن استخدام هذه المستحضرات للتخلص من اسمرار الشمس وتفتيح البشرة تدريجياً. ينصح بتطبيق المستحضرات المفتحة للبشرة في الصباح والمساء بعد تنظيف الوجه جيداً.

3. التقشير:

عملية التقشير تساعد في إزالة الخلايا الميتة والجلد المتساقط، وبالتالي تساعد في تجديد البشرة وتفتيحها. يمكن استخدام المقشرات الطبيعية المنزلية، مثل السكر أو القهوة المطحونة، لتدليك البشرة بلطف وإزالة الطبقة العلوية المتسمرة. يجب تجنب التقشير المفرط لتجنب تهيج البشرة.

4. الاهتمام بالترطيب:

الترطيب المنتظم للبشرة يلعب دورًا هامًا في استعادة لونها الطبيعي. استخدم مرطبًا خفيفًا وغنيًا بالمكونات المرطبة مثل الألوة فيرا وزبدة الشيا. ضع المرطب بانتظام على الوجه والجسم لترطيب البشرة وتعزيز استعمتابعة المستخدم:

5. الاعتناء بالتغذية الصحية:

تأثير الشمس على البشرة يمكن أن يكون أقل بشكل عام عندما يكون الجسم مغذيًا بشكل صحي. تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية يمكن أن يعزز صحة البشرة ويساهم في استعادة لونها الطبيعي.

6. تجنب التعرض للشمس المباشر:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، وخاصة في فترة الظهيرة حيث تكون الشمس أكثر حرارة. استخدم مظلة أو ارتدِ قبعة ونظارات شمسية للحماية من الشمس. إذا كنت بحاجة إلى التعرض للشمس، فافعل ذلك في فترات الصباح المبكر أو المساء الأكثر برودة.

7. العلاجات الطبيعية:

هناك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن استخدامها للتخلص من اسمرار الشمس. على سبيل المثال، يمكن استخدام عصير الليمون المخفف بالماء لتفتيح البشرة. يمكن أيضًا استخدام مستخلص الألوة فيرا المهدئ لتهدئة البشرة المحروقة من الشمس.