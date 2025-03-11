نشكركم على متابعتكم خبر أطعمة رمضان الشهيرة: لذيذة لكنها قد تكون قاتلة! اكتشف الأخطار الخفية التي تهدد صحتك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 05:52 مساءً - متابعة- بتول ضوا

رمضان هو شهر البركة والعبادة، ولكن مع كثرة العزائم والأطعمة الشهية، قد نقع في فخ تناول أطعمة تضر بصحتنا دون أن ندري. بعض الأطعمة الشهيرة التي نتناولها خلال هذا الشهر قد تحتوي على مواد مسرطنة أو تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. في هذا المقال، سنلقي الضوء على بعض هذه الأطعمة وكيفية تجنب مخاطرها.

1. الأطعمة المقلية: تعتبر السمبوسك والبطاطس المقلية من الأطباق الرمضانية الشهيرة، ولكن القلي العميق يؤدي إلى تكوين مادة الأكريلاميد، وهي مادة مسرطنة معروفة. ينصح باستخدام طرق طهي صحية مثل الشوي أو الخبز بدلاً من القلي.

2. اللحوم المصنعة: النقانق واللحوم المدخنة مثل البسطرمة والمرتديلا تحتوي على نسبة عالية من النترات والنيتريت، والتي تتحول إلى مركبات مسرطنة في الجسم. يُفضل استبدالها بلحوم طازجة ومطهوة بطريقة صحية.

3. المشروبات الغازية والعصائر المحلاة: تحتوي هذه المشروبات على كميات كبيرة من السكر والألوان الصناعية، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. يُفضل استبدالها بالماء أو العصائر الطبيعية بدون سكر مضاف.

4. الأطعمة المحفوظة والمعلبة: تحتوي العديد من الأطعمة المعلبة على مواد حافظة مثل بنزوات الصوديوم، والتي قد تكون مسرطنة. يُفضل اختيار الأطعمة الطازجة أو المجمدة بدلاً من المعلبة.

5. الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة: مثل الحلويات الرمضانية كالكنافة والقطايف، والتي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. يمكن استبدالها بحلويات صحية مصنوعة من الفواكه والمكسرات.

6. الأطعمة المحروقة: مثل الخبز المحروق أو اللحوم المشوية بشكل مفرط، حيث تتكون مواد مسرطنة مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs). يجب تجنب تناول الأجزاء المحروقة من الطعام.

– اختر طرق طهي صحية مثل الشوي أو البخار بدلاً من القلي.

– قلل من تناول الأطعمة المصنعة والمعلبة.

– تناول المزيد من الخضروات والفواكه الطازجة.

– اشرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف وللمساعدة في إزالة السموم من الجسم.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع برمضان صحي دون التعرض لمخاطر الإصابة بالسرطان. تذكر أن الوقاية خير من العلاج، وأن العناية بصحتك هي أفضل ما يمكنك تقديمه لنفسك ولعائلتك في هذا الشهر الكريم