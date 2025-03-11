لتقليل الدهون الحشوية .. تناول هذا النوع من المكسرات

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 05:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

وفقًا لخبراء التغذية، يُعتبر الفستق من أفضل المكسرات التي تساعد في تقليل الدهون الحشوية، وذلك لعدة أسباب سنستعرضها في هذا التقرير.

يُعد الفستق مصدرًا غنيًا بـ الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، التي تُساهم في تحسين حساسية الإنسولين، مما يساعد في منع تخزين الدهون الحشوية.

أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون الأحادية غير المشبعة تمكنوا من فقدان الوزن بشكل أكثر فعالية. وفي المقابل، لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا دهونًا مشبعة كان معظمها يتراكم في منطقة البطن على شكل دهون حشوية.

كما تساعد الأحماض الدهنية الموجودة في الفستق على خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الفستق يحتوي على مستويات عالية من البروتين، الذي يُساهم في تقليل الدهون الحشوية عن طريق تحفيز الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية. كما يساعد البروتين في منع فقدان العضلات أثناء اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن.

ووفقًا لدراسات نشرتها مجلة الشيخوخة، فإن زيادة تناول البروتين قد تكون مرتبطة بـ انخفاض الدهون الحشوية في البطن، خاصة لدى الرجال الأكبر سنًا.

يحتوي الفستق على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد في مكافحة الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان يرتبطان بتراكم الدهون الحشوية.

ومن بين مضادات الأكسدة الموجودة في الفستق، يُعد اللوتين وبيتا كاروتين والبوليفينول من المركبات المهمة التي تُساعد في تثبيط نشاط الشوارد الحرة، تقليل تلف الخلايا، وتعزيز الصحة الأيضية.

الفستق ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة، بل يُعد إضافة رائعة لأي نظام غذائي يرغب في تقليل الدهون الحشوية والحفاظ على صحة الجسم.