الكشف عن قائمة المرشحين لخلافة تياجو موتا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 04:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن قائمة المدربين المرشحين لخلافة تياجو موتا، بتدريب، فريق يوفنتوس، خلال الفترة القادمة.

تياجو موتا مهدد بالإقالة من منصبه بسبب نتائج الفريق، ولكن القرار ربما يتأخر حتى نهاية الموسم، لتبيان الترتيب النهائي..

وأشارت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، إلى أن ضمان يوفنتوس لمقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا لن يكون كافياً لحماية موتا من الإقالة.

وأفادت صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإنه في حال إقالة موتا قبل مونديال الأندية، فإن يوفنتوس لن يخوض البطولة بمدرب مؤقت، ولكن سيتم التعاقد مع مدرب دائم.

وأوضحت الصحيفة، أن ستيفانو بيولي، مدرب النصر السعودي، من بين المرشحين لخلافة موتا بالموسم المقبل، إلى جانب أنطونيو كونتي (نابولي)، جيان بييرو جاسبيريني (أتالانتا)، وروبرتو دي زيربي (مارسيليا).