تناول الأفوكادو يوميًا .. ماذا يفعل بالجسم؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعرف الأفوكادو بأنه من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم، مما يجعله خيارًا صحيًا يُنصح بتناوله يوميًا. فيما يلي أبرز فوائده.

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتعزز صحة الجهاز الهضمي. ووفقًا لدراسة نُشرت عام 2021، فإن تناوله يوميًا يساهم في تقليل الأحماض الصفراوية الضارة التي ترتبط بزيادة خطر التهابات الأمعاء وأمراض المرارة.

رغم سعراته الحرارية المرتفعة، إلا أن الأفوكادو يساعد في إدارة الوزن، حيث كشفت دراسة عام 2022 أن تناوله يوميًا لمدة 6 أشهر قد يقلل من الدهون الحشوية لدى النساء. يعود ذلك إلى احتوائه على الألياف التي تمنح الشعور بالشبع، بالإضافة إلى الدهون الصحية التي تحدّ من تخزين الدهون في الجسم.

يتميز الأفوكادو بتركيبته الغنية بـ البوتاسيوم، المغنيسيوم، حمض الفوليك، ومضادات الأكسدة، مما يجعله فعالًا في خفض الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب. وأظهرت دراسة نُشرت عام 2022 أن تناوله يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة تصل إلى 22%.

يُعتبر الأفوكادو مصدرًا مهمًا لمركب اللوتين، الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، مما يعزز الوظائف الإدراكية ويحسن الذاكرة. ووفقًا لدراسة عام 2021، فقد لاحظ الباحثون تحسنًا في الأداء المعرفي لكبار السن الذين تناولوه بانتظام.