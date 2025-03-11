ماذا يحدث لجسمك عند مضغ القرنفل بعد الأكل في رمضان؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُنصح بمضغ القرنفل بعد وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان، لما له من فوائد صحية متعددة تدعم الجهاز الهضمي، المناعة، وصحة الفم.

يحتوي القرنفل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مما يساعد في تعزيز مناعة الجسم، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى دوره في إبطاء علامات الشيخوخة.

يساعد مضغ القرنفل على منع الحموضة، من خلال توازن مستويات حمض المعدة، مما يقلل من خطر ارتجاع المريء. كما تحتوي مركباته الطبيعية على خصائص مهدئة لبطانة المريء، مما يخفف التهيج ويقلل الشعور بعدم الراحة بعد الوجبات.

يعمل القرنفل على تحفيز إنتاج الإنزيمات الهاضمة، بفضل احتوائه على مركب الأوجينول، مما يساهم في تقليل الانتفاخ والغازات، بالإضافة إلى علاج الغثيان واضطرابات المعدة بعد تناول الطعام.

يتميز القرنفل بخصائصه المضادة للميكروبات، مما يساعد في إزالة رائحة الفم الكريهة الناتجة عن تناول بعض الأطعمة، كما يساهم في الوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

يساعد مضغ القرنفل بعد الأكل على تحسين تدفق الدم، مما يعزز من إيصال الأكسجين والعناصر الغذائية إلى خلايا الجسم، مما يدعم الصحة العامة والنشاط اليومي.