نشكركم على متابعتكم خبر أخطاء يومية تدمر أثاثك ببطء! اكتشفها قبل فوات الأوان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 04:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

عندما نفكر في إتلاف الأثاث، غالبًا ما نتخيل حوادث كبيرة مثل الحرائق أو الفيضانات. ولكن في الواقع، هناك العديد من الطرق غير المتوقعة التي يمكن أن تؤدي إلى تلف أثاثك دون أن تدرك ذلك. هذه الأخطاء الشائعة قد تبدو بسيطة، لكنها على المدى الطويل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على جودة وحياة الأثاث. في هذا المقال، سنستعرض بعض هذه الطرق غير المتوقعة التي قد تؤدي إلى إتلاف أثاثك.

1. التعرض المباشر لأشعة الشمس: قد تعتقد أن وضع الأثاث بالقرب من النوافذ لفترات طويلة هو أمر عادي، ولكن التعرض المباشر لأشعة الشمس يمكن أن يتسبب في تغير لون الأثاث وتشقق الخشب أو الجلد. الأشعة فوق البنفسجية تؤدي إلى تلف المواد مع مرور الوقت.

2. استخدام مواد تنظيف غير مناسبة: استخدام مواد تنظيف قوية أو غير مناسبة لنوع الأثاث يمكن أن يتسبب في تلفه. على سبيل المثال، استخدام مواد كيميائية قوية على الخشب قد يؤدي إلى إزالة الطبقة الواقية وتشقق السطح.

3. الإهمال في التنظيف المنتظم: عدم تنظيف الأثاث بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى تراكم الأتربة والأوساخ، مما يؤثر على مظهره ويسبب تلف المواد على المدى الطويل. الأتربة يمكن أن تخترق الأقمشة وتتسبب في تآكلها.

4. وضع الأثاث في أماكن رطبة: الرطوبة العالية يمكن أن تؤدي إلى تشقق الخشب وتلف الأقمشة. إذا كان الأثاث في مكان رطب لفترة طويلة، فقد يتعرض للعفن والتلف الذي يصعب إصلاحه.

5. استخدام الأثاث بشكل خاطئ: استخدام الأثاث بشكل غير مناسب لتصميمه يمكن أن يتسبب في تلفه. على سبيل المثال، الجلوس على أطراف الكراسي أو استخدام الطاولات كسلم يمكن أن يؤدي إلى كسرها أو تشوهها.

6. عدم تدوير الوسائد والفرش: إذا كنت تستخدم الأثاث بشكل يومي، فإن عدم تدوير الوسائد والفرش يمكن أن يؤدي إلى توزيع غير متساوٍ للضغط، مما يتسبب في تلفها بسرعة.

7. التعرض للحرارة الشديدة: وضع الأثاث بالقرب من مصادر الحرارة مثل المدافئ أو أجهزة التدفئة يمكن أن يتسبب في تشقق الخشب أو انكماش الأقمشة. الحرارة الشديدة تؤثر على المواد وتقلل من عمرها الافتراضي.

8. عدم استخدام واقيات الأثاث: عدم استخدام واقيات للأثاث مثل الأغطية الواقية أو الفواصل بين الأطباق والأثاث يمكن أن يؤدي إلى خدوش أو بقع يصعب إزالتها.

9. التخزين غير السليم: إذا كنت تقوم بتخزين الأثاث لفترة طويلة، فإن التخزين غير السليم يمكن أن يؤدي إلى تلفه. التأكد من تخزين الأثاث في مكان جاف وبارد وبطريقة صحيحة يضمن الحفاظ عليه.

10. الإفراط في التزيين: وضع الكثير من الإكسسوارات الثقيلة على الأثاث يمكن أن يتسبب في تشوهه أو كسره. يجب التأكد من أن الأثاث قادر على تحمل الوزن الزائد دون أن يتأثر.

في النهاية، العناية بالأثاث تتطلب الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة وتجنب هذه الأخطاء الشائعة. باتباع بعض النصائح البسيطة، يمكنك الحفاظ على أثاثك في حالة جيدة لفترة أطول وتجنب التكاليف الباهظة للإصلاح أو الاستبدال.