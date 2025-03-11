تعرف عليها .. فوائد التوقف عن السكر للقلب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يؤثر الإقلاع عن تناول السكر بشكل إيجابي على الصحة، حيث يساعد في تحسين التمثيل الغذائي وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السمنة، السكري من النوع 2، وأمراض القلب. كما أن تجنب السكريات المضافة مثل السكر المكرر وشراب الذرة عالي الفركتوز يؤدي إلى فوائد صحية عديدة.

يؤدي التخلص من السكر إلى استقرار مستويات السكر في الدم، مما يقلل من الاستيقاظ الليلي ويحسن إنتاج الميلاتونين، مما يساعد على نوم عميق. كما أن خفض استهلاك السكر يقلل من مستويات الكورتيزول المرتبط بالتوتر، مما يساهم في نوم أفضل وأكثر راحة.

يساهم التوقف عن السكر في تقليل السعرات الحرارية، وخفض إفراز الأنسولين، مما يعزز حرق الدهون وفقدان الوزن. كما يقلل من الرغبة في تناول الأطعمة المصنعة، مما يساعد على اتباع نظام غذائي صحي ومستدام.

يمنع الامتناع عن السكر تقلبات مستوى الجلوكوز في الدم، مما يساهم في الحفاظ على طاقة ثابتة طوال اليوم. كما يعزز وظائف الميتوكوندريا، وهي المسؤولة عن إنتاج الطاقة في الخلايا، مما يقلل من الشعور بالتعب المفاجئ.

يساعد تقليل استهلاك السكر في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي، مما يساهم في الحد من ظهور البثور وتأخير علامات الشيخوخة، كما يعزز ترطيب البشرة ومرونتها.

يؤدي تقليل السكر إلى تعزيز صحة الأمعاء عبر تقليل البكتيريا الضارة وتحفيز نمو الميكروبيوم المفيد، مما يقلل من الانتفاخ ويحسن امتصاص المغذيات. كما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

يرتبط التوقف عن تناول السكر بتقليل ضبابية الدماغ واضطرابات المزاج، كما يساهم في تحسين التركيز، الذاكرة، والتوازن العاطفي، بالإضافة إلى تقليل أعراض القلق والاكتئاب.

يقلل الامتناع عن السكر من الالتهابات المزمنة، مما يحسن من استجابة الجهاز المناعي ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض. كما يساعد على خفض الإجهاد التأكسدي، وهو عامل رئيسي في تطور العديد من المشكلات الصحية.