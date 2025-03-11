ما علاقة مشاهدة التلفاز ببعض الأمراض؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشفت دراسة حديثة أن مشاهدة التلفاز لأربع ساعات أو أكثر يوميًا قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة باضطرابات الدماغ مثل الخرف والاكتئاب ومرض باركنسون.

نشرت المجلة الدولية للتغذية السلوكية والنشاط البدني نتائج الدراسة التي استندت إلى تحليل بيانات أكثر من 473 ألف بالغ، تتراوح أعمارهم بين 39 و72 عامًا، والمسجلين في البنك الحيوي بالمملكة المتحدة. وتتبع الباحثون المشاركين على مدار سنوات، حيث رصدوا تشخيصاتهم بأمراض مثل الخرف ومرض باركنسون والاكتئاب، إلى جانب تحليل عاداتهم اليومية، بما في ذلك ممارسة الرياضة، واستخدام الكمبيوتر، ومشاهدة التلفاز.

بالمقارنة مع الأشخاص الذين يشاهدون التلفاز لأقل من ساعة يوميًا، أظهرت النتائج أن من يشاهدونه لأربع ساعات أو أكثر يوميًا:

-لديهم زيادة بنسبة 28% في خطر الإصابة بالخرف.

-معرضون لخطر الاكتئاب بنسبة 35% أكثر.

-لديهم خطر أعلى بنسبة 16% للإصابة بمرض باركنسون.

في المقابل، أظهرت البيانات أن الأشخاص الذين استخدموا الكمبيوتر باعتدال (30 إلى 60 دقيقة يوميًا) كانوا أقل عرضة للإصابة بهذه الاضطرابات مقارنةً بمن استخدموه لفترات أقصر.

نظرًا لأن هذه الدراسة تعتمد على المراقبة والتحليل الإحصائي، فإنها لا تثبت أن الإفراط في مشاهدة التلفاز هو السبب المباشر لهذه المشكلات، بل قد يكون مجرد علامة مبكرة عليها أو نتيجة لعوامل أخرى تؤثر على صحة الدماغ.

تشير النتائج إلى أهمية تقليل وقت مشاهدة التلفاز والحرص على تنويع الأنشطة اليومية، مثل ممارسة الرياضة أو استخدام الكمبيوتر بشكل معتدل، للحفاظ على صحة الدماغ وتقليل خطر الاضطرابات العصبية.