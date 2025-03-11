تناول هذه الفاكهة يخفف من الاكتئاب 20%

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُطلق العلماء على الأمعاء لقب “الدماغ الثاني”، حيث يتم إنتاج حوالي 90% من السيروتونين وأكثر من 50% من الدوبامين فيها، وهما ناقلان عصبيان أساسيان في تحسين المزاج والشعور بالسعادة. ومؤخرًا، كشفت دراسة حديثة عن فاكهة غير متوقعة يمكن أن تقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالاكتئاب.

لطالما قيل إن “تفاحة يوميًا تغنيك عن الطبيب”، لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن برتقالة يوميًا قد تقلل من خطر الاكتئاب بنسبة تصل إلى 20%.

بحسب ما نشرته نيويورك بوست، قام الدكتور راج ميهتا، طبيب ومحاضر بكلية الطب في جامعة هارفارد، وفريقه بتحليل بيانات أكثر من 30 ألف امرأة، ووجدوا أن من تناولن كميات أكبر من الحمضيات كنّ أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، مقارنة بمن لم يتناولنها.

أظهرت نتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة ميكروبيوم، أن التأثير الإيجابي للحمضيات يقتصر عليها فقط، حيث لم يظهر أي ارتباط بين تقليل خطر الاكتئاب وتناول فواكه أخرى مثل التفاح أو الموز.

وأوضحت التحليلات أن تناول الحمضيات يزيد من مستويات بكتيريا الأمعاء المفيدة (Faecalibacterium prausnitzii)، التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات وقد تساعد في تعزيز إنتاج السيروتونين والدوبامين، مما يحسن الصحة العقلية.

من جهته، قال الدكتور ميهتا:”آمل أن تُلهم نتائجنا مزيدًا من الأبحاث حول العلاقة بين التغذية والصحة العقلية، فالناس يدركون بالفطرة أن الأطعمة تؤثر على المزاج، ولهذا نستخدم مصطلح ‘الأطعمة المريحة’، التي تمنح شعورًا مؤقتًا بالسعادة.”