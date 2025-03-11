كيف تتجنّب حرقة المعدة بعد الإفطار في رمضان؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُنتَج حمض المعدة بشكل أساسي لهضم الطعام، لكن في بعض الحالات قد يرتفع مستواه بشكل زائد، مما يسبب ألمًا في تجويف المعدة، وحرقة، وغثيانًا. وخلال الصيام، قد تزداد هذه المشكلة نتيجة فراغ المعدة لساعات طويلة، حيث يلعب الطعام دورًا في معادلة الحموضة.

وينصح خبراء مستشفيات إي إم سي هيلث كير باتباع مجموعة من الإجراءات للحد من الحموضة وحرقة المعدة دون الحاجة إلى الأدوية، ومنها:

تناول الفواكه، والخضراوات، والكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة في وجبتي الإفطار والسحور.

امتنع عن تناول الأطعمة الحارة، والدهنية، والحامضة، لأنها قد تزيد من إفراز الحمض وتهيج المعدة.

تجنب التدخين بعد الإفطار، وقلل من استهلاك القهوة والشاي والمشروبات الغنية بالكافيين، لأنها تحفز إنتاج حمض المعدة.

لا تتناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة، بل قسّم وجبة الإفطار والعشاء إلى وجبات صغيرة ومتعددة لتخفيف الضغط على المعدة.

يُفضل الجلوس أو المشي لمدة ساعتين على الأقل بعد تناول الطعام لتجنب ارتجاع الحمض إلى المريء.

احرص على شرب الماء عند الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم وتقليل احتمالية تهيّج المعدة.

يساعد الزبادي أو مكملات البروبيوتيك على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقليل اضطرابات المعدة.

ممارسة الرياضة المكثفة قد تزيد من إفراز حمض المعدة، لذا يُفضل تأجيلها إلى ما بعد الإفطار.