بعد تحفيف عقوبته.. الافراج عن سعد الصغير

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 02:52 مساءً - يستعد المطرب الشعبي سعد الصغير لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، وذلك بعد قضائه فترة العقوبة المقررة في قضية حيازة مواد مخدرة.

وكان الصغير أمضى ستة أشهر فقط خلف القضبان، عقب قرار محكمة الاستئناف بتخفيف الحكم الصادر ضده من ثلاث سنوات إلى نصف عام.

وتتم إجراءات الإفراج عنه وفق القوانين المعمول بها، حيث من المقرر عرضه على النيابة العامة للتحقق من خلو سجله من أي قضايا أخرى قبل السماح له بالمغادرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر سبتمبر الماضي، عندما أوقفت سلطات الجمارك في مطار القاهرة سعد الصغير فور وصوله، حيث ضبطت بحوزته تسع عبوات من السجائر الإلكترونية تحتوي على زيوت يُشتبه في احتوائها على مادة الماريجوانا المخدرة.

في حين صدر الحكم الابتدائي بسجنه ثلاث سنوات مع تغريمه 30 ألف جنيه، قُبل الاستئناف لاحقًا، والذي أفضى إلى تخفيف العقوبة لستة أشهر فقط.