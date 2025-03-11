الاستحمام بالمياه الباردة أفضل من الساخنة!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 01:52 مساءً - فوائد الاستحمام بالمياه الباردة

يعتبر الاستحمام بالمياه الباردة عُرفاً متوارثاً في العديد من الثقافات كتقليد يومي له فوائد صحية عديدة. فبدلاً من دور المياه الساخنة المريحة إلا أن المياه الباردة تقدم لجسمك مجموعة من الفوائد التي تستحق الاستكشاف.

تعزيز الدورة الدموية

عند الاستحمام بالمياه الباردة، يحدث تقلص في الأوعية الدموية في الجلد، وهذا يؤدي إلى تحسين تدفق الدم بشكل عام. هذا يعزز من وصول الأكسجين والمواد المغذية إلى الأنسجة والأعضاء المختلفة.

زيادة اليقظة والطاقة

تساعد المياه الباردة في زيادة مستوى اليقظة بإرسال دفقات سريعة من الدم إلى الدماغ. يمنحك هذا شعوراً بالانتعاش والطاقة لبدء يومك بنشاط.

تقوية الجهاز المناعي

تشير بعض الدراسات إلى أن الاستحمام بالمياه الباردة يمكن أن يؤدي إلى زيادة في مستوى بعض الخلايا المناعية، مما يساعد في تعزيز جهاز المناعة بشكل عام.

تحسين صحة الجلد والشعر

تساعد المياه الباردة في تقليل من فقدان الزيوت الطبيعية للجلد والشعر، مما يؤدي إلى بشرة وشعر أكثر صحة ولمعاناً. تعمل على شد المسام وتقليل الالتهاب، مما يساهم في تقليل مشاكل البشرة المختلفة.

تخفيف التوتر وتحسين المزاج

من الغريب أن نلاحظ بأن الاستحمام بالمياه الباردة يساعد في تقليل مستويات التوتر بفضل إطلاق الإندورفين، مما يحسن المزاج وينعكس إيجابياً على الصحة النفسية.

نصائح للاستمتاع بالاستحمام البارد

إذا كنت ترغب في الاستفادة من هذه الفوائد، يمكنك اتباع النصائح التالية:

ابدأ بفترات قصيرة: إذا كانت هذه المرة الأولى لك، جرّب المياه الباردة لمدة تتراوح بين 30 ثانية إلى دقيقة.

تدريجياً، زد من وقت الاستحمام البارد كلما شعرت بالراحة.

يمكنك البدء بالاستحمام الدافئ تدريجيًا والتحول إلى البارد في نهاية الاستحمام.

تحكّم بتنفسك للحفاظ على الهدوء والاسترخاء أثناء الاستحمام.

بالختام، إن تبني العادات الصحية هو أمر يساهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة. جرب تجربة الاستحمام بالمياه الباردة واكتشف كيف يمكن أن تحتفي بفوائدها في روتينك اليومي.