البيض الأبيض أم الأحمر .. أيهما أفضل !

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 01:52 مساءً - الاختلافات الغذائية بين البيض الأبيض والأحمر

في عالم التغذية، يُعتبر البيض واحدًا من الأغذية الأساسية والمتعددة الاستخدامات التي تُستهلك في معظم الثقافات. ومع ذلك، يظل الجدل مستمرًا حول أي من أنواع البيض هو الأفضل: البيض الأبيض أم الأحمر؟ هنا نحاول تسليط الضوء على الفروقات والعوامل التي تُميز بين هذين النوعين من البيض.

لون البيض: هل يُشكل فرقًا؟

أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا هو ما إذا كان لون البيض يؤثر على جودته الغذائية. بشكل عام، يعتمد لون البيض على سلالة الدجاج وليس له تأثير كبير على القيمة الغذائية أو الطعم.

القيمة الغذائية للبيض

بغض النظر عن اللون، يُعتبر البيض مصدرًا ممتازًا للبروتين والفيتامينات والمعادن. تتضمن العناصر الغذائية الأساسية الموجودة في البيض:

البروتين العالي الجودة

فيتامينات متنوعة مثل فيتامين B12 وD

المعادن مثل الزنك والسيلينيوم

أحماض دهنية أساسية

كيفية اختيار البيض الأنسب لك

بناءً على الدراسات المختلفة وتجارب المستهلكين، اللون نفسه ليس العامل الأهم عند اختيار البيض. بدلاً من ذلك، يمكن التفكير في العوامل التالية:

الطعم: بعض الأشخاص يفضلون طعم البيض الأحمر أو الأبيض بناءً على العادة الشخصية.

بعض الأشخاص يفضلون طعم البيض الأحمر أو الأبيض بناءً على العادة الشخصية. المصادر: يُفضل البحث عن البيض العضوي أو البيض المُنتج في المزارع الحُرة لضمان جودة أفضل.

يُفضل البحث عن البيض العضوي أو البيض المُنتج في المزارع الحُرة لضمان جودة أفضل. السعر: قد يكون البيض الأحمر أغلى في بعض المناطق نظرًا لندرة سلالة الدجاج التي تُنتجه.

الخلاصة

في النهاية، يُعتبر كل من البيض الأبيض والأحمر خيارًا صحيًا، حيث لا يوجد اختلاف جوهري في قيمتهما الغذائية. التركيز يجب أن يكون على جودة البيض وكيفية تربيته بدلاً من التركيز على لونه. اختر نوع البيض الذي يُناسب تفضيلاتك الشخصية واحتياجاتك الغذائية واستمتع بفوائد هذه النعمة الطبيعية في وجباتك اليومية.