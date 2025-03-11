نشكركم على متابعتكم خبر أعراض صادمة لسن اليأس لا تخبرك بها أحد! اكتشفيها قبل فوات الأوان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 12:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

سن اليأس، أو ما يعرف بمرحلة انقطاع الطمث، هو مرحلة طبيعية تمر بها كل امرأة مع تقدم العمر. ومع ذلك، هناك العديد من الأعراض التي ترتبط بهذه الفترة والتي قد تتجاهلها الكثير من النساء، إما لعدم معرفتها أو لاعتقادها بأنها ليست ذات صلة. في هذا المقال، سنلقي الضوء على بعض الأعراض الغريبة وغير المتوقعة لسن اليأس والتي قد تفاجئك.

1. تغيرات في حاسة التذوق والشم: قد تلاحظ بعض النساء تغيرات في حاسة التذوق أو الشم خلال مرحلة سن اليأس. قد تصبح بعض الأطعمة المفضلة ذات مذاق مختلف، أو قد تشعرين بروائح غريبة دون وجود مصدر واضح لها. هذه التغيرات قد تكون مرتبطة بالتقلبات الهرمونية التي تؤثر على الحواس.

2. حكة جلدية غير مبررة: من الأعراض الغريبة التي قد تظهر في سن اليأس هي الحكة الجلدية دون وجود سبب واضح مثل جفاف الجلد أو الحساسية. هذه الحكة قد تكون ناتجة عن انخفاض مستويات الإستروجين الذي يؤثر على ترطيب البشرة وصحتها.

3. طنين الأذن: قد تعاني بعض النساء من طنين الأذن أو سماع أصوات غير موجودة فعليًا خلال مرحلة سن اليأس. هذا العرض قد يكون مرتبطًا بالتغيرات الهرمونية التي تؤثر على الدورة الدموية والأعصاب في منطقة الأذن.

4. تساقط الشعر غير المعتاد: بينما يعتبر تساقط الشعر أمرًا شائعًا مع التقدم في العمر، إلا أن بعض النساء قد يلاحظن تساقطًا ملحوظًا للشعر خلال سن اليأس. هذا قد يكون نتيجة لانخفاض مستويات الإستروجين الذي يؤثر على صحة الشعر وقوته.

5. زيادة الوزن المفاجئة: على الرغم من أن زيادة الوزن قد تكون مرتبطة بعوامل أخرى مثل النظام الغذائي وقلة النشاط البدني، إلا أن بعض النساء قد يلاحظن زيادة مفاجئة في الوزن خلال سن اليأس. هذا قد يكون بسبب التغيرات الهرمونية التي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي وتوزيع الدهون في الجسم.

6. تغيرات في الرؤية: قد تعاني بعض النساء من تغيرات في الرؤية مثل جفاف العين أو عدم وضوح الرؤية خلال مرحلة سن اليأس. هذه التغيرات قد تكون مرتبطة بانخفاض مستويات الإستروجين الذي يؤثر على ترطيب العينين وصحة النظر.

7. آلام المفاصل والعضلات: آلام المفاصل والعضلات هي أعراض شائعة في سن اليأس، ولكنها غالبًا ما يتم تجاهلها أو نسبها إلى أسباب أخرى مثل التقدم في العمر أو الإجهاد. ومع ذلك، هذه الآلام قد تكون نتيجة مباشرة للتغيرات الهرمونية التي تؤثر على صحة العظام والمفاصل.

8. تغيرات في المزاج والقلق: بينما يعتبر التغير في المزاج والقلق من الأعراض المعروفة لسن اليأس، إلا أن بعض النساء قد لا يربطن هذه الأعراض بالمرحلة التي يمررن بها. التقلبات الهرمونية يمكن أن تؤدي إلى زيادة القلق، التوتر، وحتى نوبات الهلع في بعض الحالات.

9. مشاكل في الذاكرة والتركيز: قد تلاحظ بعض النساء صعوبة في التركيز أو تذكر الأشياء خلال مرحلة سن اليأس. هذه الأعراض قد تكون مرتبطة بانخفاض مستويات الإستروجين الذي يؤثر على وظائف الدماغ.

10. زيادة الحساسية للبرد أو الحرارة: بعض النساء قد يصبحن أكثر حساسية لتغيرات درجة الحرارة خلال سن اليأس، مما يؤدي إلى الشعور بالبرد أو الحرارة بشكل غير معتاد. هذا قد يكون نتيجة للتغيرات الهرمونية التي تؤثر على تنظيم درجة حرارة الجسم.

سن اليأس هو مرحلة طبيعية في حياة كل امرأة، ولكنها قد تكون مصحوبة بأعراض غريبة وغير متوقعة. من المهم أن تكوني على دراية بهذه الأعراض حتى تتمكني من التعامل معها بشكل صحيح. إذا كنت تعانين من أي من هذه الأعراض، فلا تترددي في استشارة طبيبك للحصول على النصائح والعلاجات المناسبة