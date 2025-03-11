طريقة “هاميلتون”: الحل السحري لتهدئة الأطفال البكائين بسهولة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 12:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

بكاء الأطفال هو أحد التحديات الكبرى التي تواجهها الأمهات والآباء، خاصة عندما يكون الطفل في حالة هياج ولا يستجيب للمحاولات التقليدية لتهدئته. لكن هناك طريقة بسيطة وفعّالة اكتسبت شهرة واسعة في السنوات الأخيرة، وهي طريقة “هاميلتون” لتهدئة الأطفال البكائين.

طريقة “هاميلتون” سميت باسم الطبيب الأمريكي روبرت هاميلتون، الذي قدم هذه التقنية في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على الإنترنت. تعتمد الطريقة على أربع خطوات بسيطة يمكن لأي شخص تطبيقها لتهدئة الطفل بسرعة:

1. لف ذراعي الطفل: قم بثني ذراعي الطفل برفق ولفهما حول صدره، مع التأكد من أن يديه مضمومتين بشكل مريح.

2. أمسك الطفل بزاوية 45 درجة: ارفع الطفل بزاوية 45 درجة مع إسناد ذقنه براحة يدك.

3. هز الطفل برفق: قم بهز الطفل بلطف لأعلى ولأسفل مع الحفاظ على زاوية 45 درجة.

4. تحدث بصوت هادئ: أثناء الهز، تحدث إلى الطفل بصوت ناعم وهادئ لطمأنته.

هذه الطريقة تعمل بشكل فعال مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين وثلاثة أشهر، حيث تساعد على تهدئة الجهاز العصبي للطفل وتقليل البكاء. ومع ذلك، يجب الحرص على عدم استخدامها لفترات طويلة أو بشكل عنيف، لتجنب أي إصابة محتملة.

طريقة “هاميلتون” ليست سحرية، ولكنها أداة مفيدة يمكن أن تساعد الآباء والأمهات في التعامل مع لحظات البكاء الشديد. ومع ذلك، من المهم دائمًا استشارة الطبيب إذا كان الطفل يبكي بشكل مستمر أو إذا كانت هناك علامات تدل على وجود مشكلة صحية.

في النهاية، تظل طريقة “هاميلتون” واحدة من الحلول البسيطة والفعالة التي يمكن أن تجعل تربية الأطفال أقل إرهاقًا وأكثر متعة.